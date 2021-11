Energieverbrauch gesenkt – Regierungsrat Neukom ehrte drei Unternehmen aus der Region Regierungsrat Martin Neukom zeichnete acht Betriebe aus, die den Ressourcen- und Energieverbrauch gesenkt haben. Drei davon sind aus dem Unterland.

Regierungsrat Martin Neukom ehrte acht Unternehmen für ihre Anstrengungen. Durch verschiedene Massnahmen konnten sie ihre Ressourcen- und Energieverbräuche senken. Foto: Urs Jaudas

Jetzt ist es buchstäblich amtlich: Die CWS-boco Suisse SA in Glattbrugg, die Gebrüder Meier AG in Regensdorf und Die AG in Dietlikon sind Ökoprofit-Betriebe. Hinter der Auszeichnung steht das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Zwischen Oktober 2020 und Oktober 2021 gelang es acht Unternehmen, beim zweiten Schweizer Ökoprofit-Programm ihre Ressourcen- und Energieverbräuche teilweise markant zu senken. «Damit führen sie die Erfolgsgeschichte des Zusammenarbeitsmodells fort, das vom Awel gefördert wird», heisst es in einer Medienmitteilung. Regierungsrat und Baudirektor Martin Neukom hat den erfolgreichen Teams die Auszeichnungszertifikate überreicht.

CWS-boco ist im Bereich Wäscherei und Hygienedienstleistung tätig. Durch verschiedene Massnahmen – etwa den Ersatz alter Personenfahrzeuge durch neuere, effizientere – spart sie unter anderem insgesamt 175 Tonnen CO₂ pro Jahr ein. Die Gebrüder Meier, tätig im Elektromaschinenbau, haben beispielsweise einen Elektroofen durch einen Vakuumtrockner ersetzt. Allein die Massnahme kostete 150’000 Franken, spart aber jährlich 75’000 Kilowattstunden Strom ein. Und Duftstoffhersteller Luzi fand unter anderem alternative Entsorgungswege von Produkten und Rohstoffen. Da spart pro Jahr 18 Tonnen Abfall.

Neben den drei Betrieben aus dem Unterland wurden auch noch die BB Trading Werbeartikel AG in Dietikon, die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Schweiz AG in Kilchberg, die Luzerner Theater Werkstätten und die Sennerei Bachtel / Damalis AG in Wernetshausen sowie die WBC Härterei AG in Bubikon geehrt.

Jährliche Einsparungen zugunsten der Umwelt und des Unternehmens

Das Kooperationsmodell Ökoprofit wurde Anfang der 1990er-Jahre entwickelt. Seit seiner Einführung haben sich Tausende von EU-Unternehmen in regionalen und lokalen Netzwerken zusammengeschlossen – vor allem in Österreich und Deutschland. Gemeinsam sparen sie jedes Jahr erhebliche Mengen an Wasser, Rohstoffen, Energie, CO₂ und Geld.

Das Programm besteht aus einem niederschwelligen Basisprogramm für Neulinge und einem sich jährlich wiederholenden Clubprogramm für Fortgeschrittene. In beiden Programmen tauschen sich die Umweltteams der Unternehmen in moderierten Workshops zu ressourcenrelevanten Fachthemen und betriebsspezifischen Fragestellungen aus. Hinzu kommt eine enge Begleitung durch speziell geschulte Beratungspersonen. Die Betriebe werden auf diese Weise dazu angeleitet, selbstständig die besten Verbesserungspotenziale zu erkennen, geeignete Massnahmen umzusetzen und die Umweltbilanz kontinuierlich zu verbessern.

Wer am Ende des Programmjahres zwei bis drei ökologische Massnahmen eingeleitet hat, wird mit dem Ökoprofit-Zertifikat ausgezeichnet.

