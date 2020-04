Abo+ In die Schweiz fliegen kam nicht infrage Schreiner aus Eglisau bleibt in Kambodscha – trotz Corona-Krise

Lukas Koch aus Eglisau arbeitet als Schreiner in einem Hilfswerk in Kambodscha. Das Angebot, mit dem letzten Flieger in die Schweiz zurückzukehren, hat er, ohne gross zu überlegen, ausgeschlagen. Er will vor Ort weiterhelfen.