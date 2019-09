13 Prozent höhere Preise für Strom

Jeweils per Ende August sind alle Stromlieferanten im Land verpflichtet, ihre Tarife für das kommende Jahr zu kommunizieren. In der grossen Mehrheit der Unterländer Gemeinden figurieren die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) als Netzbetreiber. Und diese haben jüngst bekanntgegeben, dass sie ihre Tarife für 2020 nach oben anpassen werden: Durchschnittlich beträgt die Steigerung rund 13 Prozent.

Dabei belässt man den monatlichen Grundpreis bei 8.62 Franken. Aufschlagen wird der Preis aber beim Energieprodukt selbst und auch bei den Kosten fürs Netz (Netzprodukt). Die Kilowattstunde beim günstigsten EKZ-Produkt (Mixstrom) kostet im Niedertarif neu 13,38 statt der bisher 12,49 Rappen, im Hochtarif 18,98 statt bisher 17,88 Rappen. Auch in den etwas teureren Stromprodukten «Naturstrom basic» und «Naturstrom star» finden Anpassungen der Kilowattstundenpreise nach oben statt. «Nebst den Energiekosten sind zu einem geringen Anteil auch gestiegene Netzkosten für die Strompreiserhöhung verantwortlich», schreiben die EKZ dazu. Ins Gewicht fielen hier Tariferhöhungen der vorgelagerten Netzebenen und höhere Kosten bei den Wirkverlusten im Netz aufgrund der gestiegenen Marktpreise.

60 Franken mehr

Der Verbrauch eines durchschnittlichen Zweipersonenhaushalts (Verbrauchskategorie H2) gibt die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) jeweils mit 2500 Kilowattstunden pro Jahr an. Daraus errechnen die EKZ (beim Mixstrom) einen Referenzpreis für 2020 von 575 Franken pro Jahr. Das entspreche Mehrausgaben von etwa 4.80 Franken im Monat, schreiben die EKZ – demnach aufgerundete 60 Franken im Jahr. Für einen Vierpersonenhaushalt seien rund 8 Franken pro Monat an Mehrkosten anzunehmen.

Auch in den Gemeinden, deren Bewohner ihre Stromrechnung nicht bei der EKZ begleichen müssen, werden die Tarife nach oben hin angepasst. In Dietlikon steigt der Gesamtpreis für Privathaushalte (inklusive Abgaben und Kundenbonus) im Niedertarif von 13.27 auf 14.13, im Hochtarif von 20.67 auf 21.80 Rappen pro Kilowattstunde; im Durchschnitt mache das, so rechnet der Gemeinderat vor, bei einem Vierpersonenhaushalt 60 Franken pro Jahr an Mehrkosten aus. Der Hochtarif wird jeweils von Montag bis Freitag, von 7 bis 20 Uhr, und am Samstag von 7 bis 13 Uhr verrechnet.

Wie die EKZ begründet auch die Dietliker Behörde den Preisaufschlag mit dem generellen Anstieg der Marktpreise für die Energie. In Kloten vermelden die städtischen Industriellen Betriebe (IBK) ebenfalls leicht steigende Tarife, dasselbe ist von der Energie Opfikon zu vernehmen, und auch in Wallisellen wird der Strom teurer.

Im schweizweiten Vergleich weist Zürich die niedrigsten Stromkosten aller 26 Kantone aus. Laut ElCom liegt der Zürcher Durchschnittspreis für das Jahr 2019 – die Zahlen für 2020 sind auf der Webseite noch nicht verfügbar – bei 18.70 Rappen pro Kilowattstunde. Das entspricht bei 2500 Kilowattstunden Verbrauch einer Summe von 467.50 Franken pro Jahr.

In den energietechnisch teuersten Kantonen Bern und Jura hingegen liegt der Schnitt bei 26.08, beziehungsweise bei 29.04 Rappen pro Kilowattstunde, das sind dann schon 652, beziehungsweise 726 Franken pro Jahr. So betrachtet werden die Unterländer auch mit einer Strompreiserhöhung von durchschnittlich 13 Prozent weniger für die Energie bezahlen müssen, als andere Eidgenossen.