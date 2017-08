50 Schwimmer meisterten den Rhein

Pünktlich zum Start um 14.30 Uhr lockerten die Wolken sich auf und die Sonne drang durch, sodass alle sich am Sonntag auf den Sprung ins klare Wasser freuten. Zuerst schwammen die rund 50 Teilnehmenden von Ellikon aus auf die andere Seite des Rheins und dann hinunter bis zum Kiesplatz vor der Brücke in Rüdlingen.

Während die einen zügig schwammen, liessen andere sich lieber etwas gemütlicher hinuntertreiben. Familien waren genauso dabei wie geübte Schwimmer oder Senioren; die Freude an diesem Anlass war allen anzusehen, und viele wären an diesem heissen Spätsommernachmittag wohl gerne noch weiter geschwommen.

Nebst der gewährleisteten, 100 Meter langen Sicherheitszone standen verschiedene Tools für die Sicherheit zur Verfügung: eine Kappe, eine Weste, bei der das korrekte Binden und Schliessen wichtig sind, oder «Restube», ein mit dem Mund aufblasbares, leuchtend gelbes und äusserst robustes Produkt aus Karlsruhe, das in der Schweiz in Sportgeschäften angeboten sowie über die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft gut verkauft wird.

Es geht vor allem darum, gesehen zu werden und sich treiben lassen zu können. Schweizer Importeure aus Hildisrieden (LU) hatten den Hersteller an der Wassersport-Messe «Nautic» getroffen und präsentierten am Sonntag «Restube» und dessen Handhabung vor dem Start. Das Produkt, «Lifeguard», das zur Unterwasser-Rettung dient, hatten sie ebenfalls dabei. Wer wollte, konnte auch gleich einen Kauf tätigen.

Hans Alder, Inhaber des «Sportegge» in Eglisau, und Rebekka Kaufmann, Rettungsschwimmerin SLRG mit zusätzlichem Fluss-Brevet, hatten das Rheinschwimmen organisiert. Die Gemeinde Marthalen, der der Boden gehört, die Gemeinde Rüdlingen und die Polizei hatten ihr Einverständnis problemlos gegeben. Alder fuhr ganz vorne bei den Schwimmenden mit dem Kanu mit. Er kennt jede Ecke des Rheins von seinen Kanufahrten her. Kaufmann bewältigte die Strecke hinter der Gruppe auf einem «Stand up Paddle».

Nächstes Jahr ist Staffelung nötig

Auf diese Weise konnten die beiden die Teilnehmenden immer gut im Blickfeld behalten. Platzgründe vor Ort sowie die Kapazitäten des Zubringers (Schiff-Fahrt Züri-Rhy) hatten die Teilnehmerzahl auf 50 beschränkt. Bereits am Freitagmorgen war diese Zahl erreicht gewesen, sodass das Rheinschwimmen nächstes Jahr wohl gestaffelt durchgeführt werden wird.

Beim Eintreffen in Rüdlingen waren jedenfalls alle begeistert. Der Strand lud zum Picknicken, Ausruhen oder Steinesammeln ein, der Biberpfad und das Naturzentrum Thurauen (Flaach) dürften nicht nur für die anwesenden Kinder lehrreich gewesen sein. Eine rundum geglückte Veranstaltung, die je nach Vorliebe ergänzt werden konnte. (Zürcher Unterländer)