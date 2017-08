Als der Flughafen vors Volk kam

Am 5. Mai 1946, die Kapitulation Japans war noch kein Jahr her, stimmte das Volk des Kantons Zürich über eine gewichtige weil zukunftsweisende Vorlage ab: 36,8 Millionen Franken für den Bau eines interkontinentalen Flughafens in Kloten; die Summe entspricht heute, teuerungsbereinigt, rund 182 Millionen Franken. Und das Ergebnis war eindeutig: Mit 78,3 % Ja-Stimmen genehmigte man den Kredit.

Allerdings gab es damals einige Gemeinden, die das Vorhaben abgelehnt haben. Im Unterland sagten die Däniker und die Oberembracher mit über 60 % nein, und auch wenns nach Boppelsen oder Lufingen gegangen wäre, hätte man den Flughafenbatzen nicht gezahlt. Durchaus erwähnenswert: Der prominenteste Nein-Sager war die Gemeinde Dübendorf, als Standort des bisherigen Zürcher Flugplatzes. Nein-Stimmen-Anteil: 66 %. Die Nein-Voten aus dem Furttal sind darauf zurückzuführen, dass die Talschaft zuvor als möglicher Standort für den Flughafen gehandelt worden war. Die Stadt Kloten selbst nahm die Vorlage übrigens mit 78,8 % Zustimmung an.

Solche Einblicke in die Vergangenheit der direkten Demokratie gewährt das statistische Amt des Kantons Zürich. Nicht nur sind die Ergebnisse sämtlicher kantonaler Vorlagen auf Gemeindeebene einsehbar, sondern auch die «Abstimmungsbüechli» aus der Vergangenheit sind vollständig digitalisiert; die entsprechenden PDF-Dokumente sind für sich genommen kleine Geschichtsbücher und als solche allein schon eine empfehlenswerte Sommerabendlektüre.

Ladenöffnungszeiten waren schon vor 100 Jahren Thema

Wer die verschiedenen kantonalen Vorlagen durchwühlt, gelangt schnell zur Erkenntnis, dass sich bestimmte Themen nicht wirklich von den heute aktuellen unterscheiden. So war genau vor 100 Jahren, am 26. August 1917, an der Urne darüber zu entscheiden, ob man nicht einen gesetzlichen, einheitlichen Ladenschluss einführen wollte; kantonsweit um 20.30 Uhr, an Samstagen und generell im Dezember um 21 Uhr.

Hinter der Initiative stand eine Entwicklung, die während der Kriegsjahre aufgetreten war: im Konkurrenzkampf, so heisst es im Weisungstext vom damals, hätten vor allem ausländische Händler den Druck auf die hiesigen Geschäfte erhöht, indem sie zuweilen bis um 23 Uhr geöffnet hatten. «Das vorliegende Gesetz liegt im gleich grossen Interesse des Ladeninhabers und seiner Angestellten», schrieb der Regierungsrat weiter; beide unterlägen von allen Erwerbenden der längsten Arbeitszeit, und dabei sei die verlangte Arbeit «geistig und körperlich meist anstrengend».

Die Zürcher Stimmbürger nahmen die Vorlage deutlich an, mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 67,6 % – das Unterland hätte die Vorlage ebenso deutlich verworfen: im Bezirk Bülach stimmten 44 % dafür, in Dielsdorf waren es gerademal 34,4 %. Die Abstimmung zeigte generell ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Am Ende waren es Winterthur, Zürich und ein grosser Teil der Seegemeinden, die dem neuen Gesetz zur Durchbruch verhalfen. Im Unterland blieb die Stadt Bülach die einzige Kommune, die der Regelung zustimmte.

Strafanstalt im Furttal völlig unbestritten

Wie viel kostet eine eigene Strafanstalt? Nun, im Juli 1898 waren es 1,7 Millionen Franken, die für «Landerwerb, Bau und Möbli[e]rung» einer neuen Strafanstalt Regensdorf veranschlagt waren. Bis dahin nutzte der Kanton das ehemalige Nonnenkloster Oetenbach in Zürich als Gefängnis; eine Anlage aus dem 13. Jahrhundert. Das Abstimmungsergebnis kann nicht als knapp gewertet werden: 80,5 % stimmten der Vorlage zu und genehmigten damit gleichzeitig auch den Bau der Polizeikaserne (560 000 Franken) in Zürich – denn auch diese war bislang im Klosterbau untergebracht.

Das Furttal stand praktisch geschlossen hinter dem Projekt: Von den sieben Gemeinden stimmten Dällikon und Otelfingen am deutlichsten zu: mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 100 Prozent. In der Tabelle folgen Hüttikon (96,3% Ja), Buchs (95,9 % Ja), Dänikon (94,3 % Ja) und Boppelsen (94,1 % Ja) unmittelbar dahinter – Regensdorf selber folgt dann mit dem zwölft-deutlichsten Ja (92,4%) des Kantons.

Übrigens war auch die Stimmbeteiligung in der Talschaft auffallend hoch: mit Dänikon und Oberembrach waren es zwei Unterländer Gemeinden, die den Wert von 100 % auswiesen. In Regensdorf gingen 93 % an die Urne. Allerdings hatten die sieben Furttaler Dörfer im Jahre 1898 zusammen gerade einmal 777 Stimmberechtigte – weniger als Boppelsen heute alleine hat (902). Dies nicht nur, weil das Furttal anno dazumal deutlich weniger Einwohner hatte, sondern auch, weil die Frauen nicht stimmberechtigt waren. (zuonline.ch)