Badesaison lief dank heissen Tagen rund

In den kommenden Tagen wird das Thermometer kaum mehr über die 20-Grad-Marke steigen. Die meisten haben wohl die Badehose für dieses Jahr bereits versorgt. Einige Freibäder haben ihre Türen bereits am Sonntag geschlossen. In anderen ziehen noch ein paar eifrige Schwimmer regelmässig ihre Bahnen.

So etwa im Freibad Töss Side in Rorbas, das seinen Gästen die ganze Saison hindurch Wassertemperaturen von 24 Grad bietet. Die Energie wird mittels Wärmepumpe von der Kläranlage bezogen. Auch bei kühlem Regenwetter schwimmen in Rorbas täglich noch etwa 10 Hartgesottene, wie Bademeister Thomas Tessaro sagt. «Sie würden wahrscheinlich sogar kommen, wenn sie zuerst das Eis an der Wasseroberfläche aufpickeln müssten.» Insgesamt ist er sehr zufrieden mit der Saison: Trotz kühlem Beginn Anfang Mai und ähnlich kühlem Ende im September habe man die Besucherzahlen von letztem Jahr überboten. Bis gestern hat das Töss Side 26 400 Eintritte verzeichnet.

Warmer Sommer lässt viele in Badi strömen

Ähnlich tönt es rundherum bei den Verantwortlichen: Die warmen Tage Ende Mai und im Juni lockten zahlreiche Badefreudige in die Unterländer Anlagen. Im Freibad Schluefweg in Kloten zählte man mit 72 000 Eintritten 2000 mehr als im Vorjahr. Den Rekord erreichte das Schwimmbad im Jahr 2015 trotz verspäteter Eröffnung. Damals wollten rund 75 000 Erwachsene und Kinder die frisch renovierte Badi geniessen. Die 10 Meter hohe Rakete, von der man per Rutschbahn ins Wasser eintauchen kann, ist für Kinder nach wie vor eine Attraktion.

Saniert worden ist dieses Jahr auch das Freibad Bülach. Die Besucher spürten davon aber wenig, ausser, dass es bis am 9. Juni geschlossen blieb. Die Schwimmbecken wurden mit einer Folie ausgekleidet, weil sie nicht mehr dicht waren. Zudem standen Arbeiten an Leitungen, Filtern und Umwälzpumpe sowie der Umgebung an. Dass die Anlage ausgerechnet in den heissen Tagen von Mitte Mai bis Anfang Juni noch nicht bereit war, schlägt sich nun in den Zahlen nieder: Mit gut 52 000 Eintritten liegen sie unter dem Vorjahr (62 000) und weit unter dem Rekordsommer 2015, als über 80 000 Besuche registriert wurden. 2014 dagegen waren es lediglich knapp 40 000. Die starken Schwankungen seien rein wetterbedingt, sagt Leiter Markus Schellenberg.

Von den Einbussen in Bülach profitierte hingegen der Nachbar auf der anderen Seite des Eschenmosen: Einige Badefreudige aus Bülach und der Umgebung suchten im Frühsommer im Embracher Freibad Talegg nach Abkühlung. «Viele wussten gar nicht, dass wir eine so schöne Badi haben», freut sich Betriebsleiter Peter Tschudi. Auch er ist zufrieden mit der Saison. Der Start war sehr gut, Juli und August verliefen im normalen Bereich.

Ähnlich schätzt Gaby Muggli vom Dietliker Freibad Faisswiesen den Sommer 2017 ein. Schade findet sie, dass es oft am frühen Abend Gewitter gab, die dem Restaurant das Feierabendgeschäft vermiesten. Weil das Wasser in Dietlikon von der Sonne leicht gewärmt wird, hält sich die Temperatur auch jetzt noch um die 20 Grad Celsius.

Draussen schwimmen bis Ende Oktober

Noch einiges wärmer ist es im Dielsdorfer Freibad Erlen. Dank Abwärme von der Kühlung der Eisfelder erfreut man sich hier bis Ende Oktober Wassertemperaturen von 23 Grad Celsius. «Einige kommen von weit her, um bei uns zu schwimmen», freut sich Geschäftsführer Peter Müller. Mit 110 000 Eintritten bis Ende August liegt die Erlen über dem Stand von 2016 zum gleichen Zeitpunkt. Müller ist zudem froh, dass es keine grösseren Unfälle gab. (Zürcher Unterländer)