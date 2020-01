Baufirma baggert die Jugend an

Schon vor dem Mittagessen mit «Hörnli und Ghackets» sind alle 16 Posten bevölkert: Vom Recycling-Auto über die Simulatoren, dem Fotobooth, Unihockey, Schubkarrenrennen bis zum Baggern. Zehn Berufsbilder werden vorgestellt: In der Produktionsmechanik können sich die älteren Kinder in voller Schutzmontur einen Kerzenständer zusammenschweissen.

Die Bereiche Konstruktion, Logistik, Recycling, Baumaschinenmechanik, Strassenbau, Automobilmechatronik und Strassentransport präsentieren sich ebenfalls. Wer noch nicht gefrühstückt hat, brätelt ein Schlangenbrot am Feuer. Die Kleinen treffen sich im Baggerpool im Sand oder üben sich im Stapelfahren.

Internetplattform geschaffen

Alte Baumaschinen werden bestaunt, von pensionierten Mitarbeitern repariert und erklärt. Um halb zwölf enthüllen CEO Martin Eberhard und Museumsdirektor Hansruedi Eberhard zusammen mit Diana und Noah den renovierten 40-jährigen Bauwagen und stellen ihr neues Projekt vor. «Ich hoffe, es ist uns gelungen, etwas Gutes auf die Beine zu stellen», ruft Martin Eberhard ins Mikrofon, um die vielen Kinder, die sich lautstark auf ihren Vehikeln im Sand tummeln, zu übertönen. Auf dem Bildschirm am Bauwagen leuchtet die neue Internetseite: www.ebiyoung.ch

Auf dieser Plattform für Kinder und Jugendliche befinden sich die Themen Videos, Spiele, Wissen und Bauberufe. Im Baggermuseum Ebianum gibt es diese Elemente nun auch physisch zu entdecken.

Astrid Gloor, zuständig für Kommunikation, hatte die Federführung: «Wir möchten den Jungen bei der Berufswahl helfen und sie auf die verschiedenen Bauberufe aufmerksam machen.» Im heutigen Bildungssystem sei es möglich, bei guter Eignung gleichzeitig oder nachträglich noch die Berufsmatura zu machen. Oder es ergäben sich Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Eberhard Firmen.

Martin Eberhard ergänzt: «Wenn die Eltern wüssten, wie sehr wir geeignete Lernende in unseren Betrieben schätzen und fördern und welche Aussichten in Fachkursen oder Fachhochschulen sie haben, hätten es die Jungen leichter, sich breiter umzuschauen. Der Weg muss nicht immer über das Gymnasium gehen.» Eberhard beschäftigt 560 Frauen und Männer, davon 25 Lernende. Nun ist – in Zusammenarbeit mit weiteren Firmen – die Vorstellung der neuen Webseite an Schulen geplant.

Zumindest die Kleinen sind begeistert

Beim anschliessenden Rundgang mit Hansruedi Eberhard wird uns das «Wimmelbuch» Ebianum geöffnet. Seite um Seite klappt auf und zeigt den Besuchern, wie spannend das Bauen und Baggern ist und was sich seit 1946 entwickelt und geändert hat. Alle sind begeistert. Silvan Eberhard – zuständig für die Logistik – bringt seinen dreijährigen Sohn Fabio kaum mehr vom Führersitz des Lastwagens herunter.

Und der Viertklässler Benjamin Hoffmann interessiert sich vor allem für die Bagger. Er möchte Zugführer werden: «Ich finde Maschinen und Technik spannend und bin mit meinem Vater da. Wir werden nächste Woche den Geburtstag meines jüngeren Bruder Nils hier feiern.»