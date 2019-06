Berufsschule Bülach soll wieder leicht wachsen

Bülach kommt vergleichsweise gut weg: Während viele Berufsschulen im Kanton Zürich bis zu einem Viertel der Lehrplätze verlieren sollen, sieht der Vorschlag des Bildungsrats an der Berufsschule Bülach (BSB) eine leichte Steigerung um 2,8 Prozent vor. Derzeit unterrichtet die BSB an ihren beiden Standorten an der Schwerzgruebstrasse und an der Lindenhofstrasse über 1400 Schülerinnen und Schüler.

Im ganzen Kanton werden an den 29 Berufsschulen mit insgesamt 43 Standorten 200 Berufsfächer unterrichtet, also häufig gleiche Fächer an mehreren Standorten. Um Doppelspurigkeiten und Mehraufwände zu reduzieren, hat das Amt für Mittelschulen und Berufsbildung (MBA) nun eine umfassende Neuordnung ausgearbeitet. Kernpunkt davon ist die Schaffung von Kompetenzzentren bei gleichzeitiger Reduktion der Standorte um einen Viertel (der ZU berichtete).

Maschinenbau fällt weg

In Bülach ist ein Kompetenzzentrum für Elektroinstallationsberufe vorgesehen. Bereits heute werden an der Schule Lernende im Bereich Elektroinstallation ausgebildet; zudem werden Maschinenbau und Wirtschaft unterrichtet. Während die Lehrplätze für Montageelektriker, Elektroinstallateure und KV-Lernende leicht aufgestockt werden sollen, müsste Bülach die Automatikmonteure und verschiedene Mechaniker-Berufe an andere Schulen abtreten.

Insgesamt sollen 31 Lernende sowie entsprechend viele Lehrpersonen dazukommen. In den letzten Jahren hat die Schule jedoch 200 bis 300 Lehrplätze verloren. Insbesondere im KV-Bereich sind einige Plätze nach Zürich abgewandert.

Gemäss Vorschlag des Kantons soll zudem der Bereich Maschinenbau aus Bülach abgezogen werden. Damit würde Kompetenzen verloren gehen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden.

Schulkommissionspräsident Willi Wismer will die Pläne aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht kommentieren. Die Schulkommission werde den Vorschlag demnächst genau analysieren und sich im Rahmen der Vernehmlassung bis Ende September dazu äussern, sagt Wismer. (Zürcher Unterländer)