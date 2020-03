Blutige Beine neben der «Hand»

Der Schauplatz des Verbrechens: ein Hof an der «Hand» zwischen Dielsdorf und Buchs. Hinter Weihnachtsbäumen versteckt steht ein blutverschmierter Holzhäcksler, die frischen Spuren der grässlichen Tat sind auf dem dahinterliegenden Wasserkanister deutlich sichtbar. Nico Halter, Polizistin auf der Suche nach einem Mörder, nähert sich dem Schauplatz mit ihrem Kollegen im Schlepptau. Zwei Frauenbeine, leblos und blutüberströmt, ragen aus dem Mund der Maschine. Die Aufmerksamkeit Halters gilt jedoch gänzlich der Radioantenne, die sich im Getriebe verfangen hat. Halter zieht daran, und dann geschieht es: Der Häcksler springt wieder an, Blut spritzt ihr ins Gesicht. Halter springt zurück, ruft «Oh, shit!», wirft die Antenne wieder in den Häcksler – und Cut.

Und dann wird aus der Polizistin Nico Halter wieder Schauspielerin Lara Stoll. «War das in Ordnung?», fragt sie in die Runde. Die makabere Szene ist Teil von «Advent, Advent», einer Krimi-Parodie, die in und um Regensberg für das Schweizer Fernsehen gefilmt wird. Seit Montagmorgen dreht die Crew um Regieduo Natasche Beller und Patrick Karpiczenko, vor allem bekannt als «Karpi» aus der SRF-Late-Night-Show «Deville». Angefangen haben sie mit einem Weihnachtsbaumverkauf vor dem Hof. Weil das Wetter aber mitspielte, konnten sie am gleichen Tag auch die blutige Szene um den Fund der Leiche drehen.

Laura Stoll als Polizistin Nico Halter. Bild: sim

Blutige Szene

Die wenigen Sekunden Filmmaterial benötigen viel Planung und Koordination. Besonders für die Blutspritzer hat sich das Produktionsteam eine kreative Lösung einfallen lassen: Das Kunstblut spritzen sie der Schauspielerin mithilfe von Birchmeier und Schneebesen ins Gesicht. Zunächst werden mehrere Probeläufe mit einem Double durchgeführt. «Die grössten Herausforderungen sind logistischer Natur – wie mache ich Blut, wie lange brauchen wir, um eine Aufnahme noch mal aufzubauen – und deshalb langweilig», sagt Karpiczenko und lacht. «Das Spannende ist das Inhaltliche: Wie reagiert die Schauspielerin auf die grässliche Szene?»

«Wir wollten mit der Serie etwas wie ‹Twin Peaks Schweiz› erschaffen»Niels Vije, Produktionsleiter von Spotlight Media Productions AG

Begonnen haben die Dreharbeiten im Februar in Regensberg mit einem nachgebauten Weihnachtsmarkt. In Dielsdorf wird bis Ende Woche gefilmt. «Die Polizeistation – die ein wenig nach ‹Twin Peaks Schweiz› aussehen sollte – haben wir leider nicht in der Region gefunden und werden diese andernorts drehen», erklärt Produktionsleiter Niels Vije von Spotlight Media Productions AG.

Regisseur Patrick Karpiczenko (2.v.r.) sieht sich die Szene nochmals an.

Wie die Szene ausgeht und wer der Täter ist – auf Antworten zu diesen Fragen muss man sich noch gedulden. «Advent, Advent» wird Ende dieses Jahr passend zur Adventszeit im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt.