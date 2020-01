Brand im Entsorgungscenter glimpflich ausgegangen

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr musste am Donnerstagabend ausrücken. Wie die Kantonspoliztei mitteilte, seien um 20.40 Uhr mehrere Meldungen eingegangen, dass es in der Recyclinganlage der K. Müller AG an der Kriesbachstrasse in Wallisellen lichterloh brennen würde. Der Brand war in einem Sperrgutbunker im hinteren Teil der Anlage ausgebrochen. Er konnte durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Entsorgungscenter «Mülliland» im vorderen Bereich der Anlage, wo man rund um die Uhr sämtliche wiederverwertbaren Abfälle entsorgen kann, war vom Feuer nicht betroffen.

Trotz der grossen Rauchentwicklung habe für die Bevölkerung und die Umwelt zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Verletzte gab es keine. Auch an den Gebäuden sei kein Schaden entstanden. Kosten hingegen schon: Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten würden sich laut Kantonspolizei auf mehrere tausend Franken belaufen. Zudem musste die Kriesbachstrasse wegen der Löscharbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Tagesgeschäft läuft seit Freitagmorgen

«Insgesamt hatten wir Glück im Unglück», bilanzierte Peter Nardo, Geschäftsführer der K. Müller AG. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte bereits am Freitagmorgen in der Recyclinganlage wieder zum Tagesgeschäft übergegangen werden. Einzig im Brandbereich mussten wegen Ermittlungen durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich räumliche Einschränkungen in Kauf genommen werden.

Die Brandschutzmassnahmen, welche beim Bau der Anlage realisiert wurden, haben ihre Wirkung gezeigt. «Der Brand war nur in einem der Sperrgut-Fächer ausgebrochen. Alle unsere Fächer sind von speziellen Brandschutzwänden umgeben. So konnten die Flammen nicht auf andere Fächer übergreifen», führte Nardo aus. Er denkt auch, dass die Bauweise der gesamten Recyclinghalle zum glimpflichen Ausgang des Feuers beigetragen habe. «Da die Halle nicht geschlossen ist, konnten Hitze und Flammen über die Seiten ins Freie entweichen», sagt Nardo. Durchgehende Seitenwände hätten wohl zu einem Kamineffekt geführt.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, dadurch konnte schlimmeres verhindert werden. Bild: Kapo ZH

Nardo ist es ein Anliegen, der Bevölkerung nochmals in Erinnerung zu rufen, dass gefährliche oder schnell entflammbare Abfälle separat entsorgt werden müssen. «Wir können schlicht nicht jeden Sack öffnen, um genau zu wissen, was sich darin befindet», sagt er. (all)