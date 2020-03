Budget um das Sechsfache überschossen

Als das damals frisch gewählte Parlament von Opfikon am Abend des 5. Dezember 2018 das Budget fürs 2019 genehmigte, schrieb es ein konservatives Plus von 2,7 Millionen Franken ins Buch. Als später für den Finanzplan eine Hochrechnung erstellt wurde, lag dieser Überschuss schon bei 11,4 Millionen. Jetzt legt der Stadtrat die Jahresrechnung 2019 vor – mit einem Plus von 18,5 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von 156,7 Millionen Franken und einem Gesamtsteuerfuss (2019) von 94 Prozent.

«Die Rechnung übertrifft das Budget sehr deutlich», heisst es im kurzen Bericht des Finanzvorstands. Der Cashflow, also die Summe, die der Gemeinde letztlich für die Finanzierung ihrer Investitionen zur Verfügung steht, erreiche damit wie schon in den Vorjahren ein «sehr gutes Niveau». Dafür verantwortlich macht die Stadtregierung nicht zuletzt die Grundstückgewinnsteuern. Diese waren im Budget mit 8 Millionen Franken eingetragen. Insgesamt haben aber 90 Handänderungen letztlich 20,9 Millionen eingebracht.

Aber auch bei den übrigen Steuern fielen markante Mehrerträge auf: Bei den ordentlichen Steuern waren es 2.8 Millionen mehr, bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre sogar 4,5 Millionen. Insgesamt resultieren beim Posten Gemeindesteuern Erträge von 116,4 Millionen Franken – mehr als 19 Millionen über Budget.

Weniger investiert.

Auf der Aufwandseite der Rechnung stehen die Abschreibungen – und die fallen um 1,5 Millionen Franken geringer aus als veranschlagt, «investitionsbedingt», wie der Stadtrat schreibt. Tatsächlich haben die Opfiker deutlich weniger investiert, als sie geplant hatten: Statt 42,5 Millionen Franken belaufen sich die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen am Ende nur auf 27,6 Millionen Franken. So haben sich unter anderem Sanierungsprojekte bei den Schulanlagen Lättenwiesen und Halden verzögert (kommen nun erst 2020), was mit dazu beigetragen hat, dass allein im Bereich Liegenschaftenverwaltung nur 23,8 statt der veranschlagten 34,7 Millionen Franken an Investitionen anfielen.

Aufgeschoben ist freilich nicht aufgehoben – das gilt auch für Investitionen in die städtische Infrastruktur. Aus heutiger Sicht sei die Stadt Opfikon für die Belastung der Finanzen durch die «absehbaren grossen Investionen gut aufgestellt“, berichtet der Finanzvorstand weiter. Für die nähere Zukunft habe sich die Situation nunmher deutlich verbessert, die wichtigsten Kennzahlen bewegten sich klar auf gutem Niveau. Und: «Im Finanzplan 2019 bis 2023 wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge weiterhin hoch bleiben.»

Abschliessend über die Zahlen zu befinden hat das Stadtparlament. Traditionellerweise wird das Geschäft der Jahresrechnung an einer Gemeinderatssitzung von Anfang Juni traktandiert; heuer käme dafür der 8. Juni in Frage.