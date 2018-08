Das Wetter dominierte die Bundesfeiern allerorts

Wasserspass statt Feuerwerk war gestern Abend in Wallisellen angesagt. Weil auf dem gesamten Festgelände beim Tambel ein striktes Feuer- und Feuerwerksverbot galt, hat sich der veranstaltende Verschönerungsverein Wallisellen etwas Besonderes ausgedacht. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wallisellen wurden zwei mobile Pools installiert. Wer an der Bundesfeier eine willkommene Abkühlung suchte, wurde nicht enttäuscht. Bereits Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Feier um 19.30 Uhr wurden die beiden Pools gerne genutzt. Später am Abend war wegen des Gewitters der Badespass allerdings nicht mehr derart gefragt.

Hitzekollaps in Bassersdorf

In Bassersdorf passte der Gastredner fast zu gut zur aktuellen Hitzewelle: Der Meteorologe und Gründer der Firma Meteonews, Peter Wick aus Eglisau, hielt die 1.-August-Ansprache. Er freue sich, einmal die Gesichter seines Publikums sehen zu können, beim TV blicke er nur immer in das Loch der Kamera. Und er sei kein Politiker, deshalb könne er frei von der Leber weg sprechen. «Ich liebe unser Land», verkündete er und riet dem Publikum: «Fahrt mit offenen Augen durch die Schweiz und seid euch immer wieder bewusst, in welch schöner Heimat wir leben dürfen.» Wick ist froh, dass die Schweiz dank der direkten Demokratie immer noch unabhängig ist.

Dann kam Wick auf das Thema Klimaerwärmung zu sprechen. Es sei eines der grössten Probleme, mit denen sich die Schweiz auseinandersetzen müsse: «Der Natur ist mehr Respekt entgegenzubringen, sonst wird unseren Nachfolgern die Klimapeitsche um die Ohren schlagen.» Nicht alle Besucher fanden auf dem Dorfplatz unter den behelfsmässigen Sonnenschirmen Schatten. Eine Person erlitt unter der brütenden Sonne sogar einen Kollaps.

Am Abend prägte nicht mehr die Hitze, sondern vielmehr der Regen die Bundesfeiern. (Zürichsee-Zeitung)