Das kostet der Boden zum Wohnen

Die Frage nach dem Wert eines Quadratmeters Wohnbauland ist schnell beantwortet: Es ist so viel wert, wie jemand dafür zu zahlen bereit ist. Mit dieser Angabe lässt sich freilich ziemlich schlecht planen und prognostizieren – und so werden im Kanton Zürich seit Jahrzehnten Modelle erstellt, die anhand tatsächlich bezahlter Preise so genannte Schätzwerte ausrechnen. Jüngst hat der Kanton diese Zahlen auf Gemeindeebene bis 2017 veröffentlicht.

Die Zahlen stehen für Franken pro Quadratmeter.

Im Unterland bewegen sich die aktuellsten Modellpreise (also die von 2017) zwischen 423 Franken (in Wasterkingen) und 1340 Franken (in Opfikon) pro Quadratmeter Wohnbauland. Generell eher hohe Preise werden für Glattaler und Furttaler Gemeinden, für die Stadt Bülach (1161 Franken) sowie für die «Steueroasen» Winkel (1144 Franken) und Neerach (1042 Franken) errechnet. Am unteren Tabellenende finden sich tenzdenziell der Norden des Bezirks Dielsdorf und das Rafzerfeld.

Um die Hälfte teurer als 2000

Interessant ist dabei auch der Blick auf die Zeitachse. Gegenüber dem Jahr 2000 haben sich die Preise in den meisten Gemeinden der Region um rund 50 Prozent gesteigert, wobei Opfikon und Bülach Steigerungen von 74 und 78 Prozent ausweisen. Reist man auf dem Zeitstrahl 40 Jahre zurück, so bewegte sich die Bandbreite der Modellpreise zwischen 68 Franken (Wasterkingen) und 265 Franken (Wallisellen) je Quadratmeter. Berücksichtig man die Teuerung, entspräche das 2017 Beträgen von 134 Franken und 523 Franken.

Der genannte Schätzwert entspricht in etwa dem Meridian der effektiven Preise. Als Grundlage dienen den Statistikern die Handänderungsdaten des Kantons, alle Freihandverkäufe von unbebautem Wohnbauland.

DatensätzeDas Modell und sämtliche Zahlen seit 1974 finden sich auf www.statistik.zh.ch, über die Reiter «Daten» und «Immobilien & Raum» (Zürcher Unterländer)