Der 1. August muss vielerorts ohne Feuerwerk gefeiert werden

Am Freitag hat der Kanton Zürich ein Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe verfügt. Dies aufgrund der momentan herrschenden Trockenheit und der Wetteraussichten, welche auf eine weitere Verschärfung der Waldbrandgefahr hindeutet. Konkret heisst dies: Ab sofort und damit auch am 1. August darf auf dem gesamten Gebiet des Kantons Zürich kein Feuer entfacht werden – ausser, der nächste Wald ist weiter als 200 Meter entfernt.

Das Verbot gilt auch für alle Grills oder Feuerschalen, die mit Holz oder Holzkohle betrieben werden. In Gärten, Schrebergärten, auf Terrassen und so weiter gilt das Grillierverbot dagegen nicht. Die Baudirektion mahnt in ihrer Medienmitteilung aber allgemein zur Vorsicht. Am 1. August ist auch das Abbrennen von Feuerwerk mit weniger als 200 Metern Abstand zum nächsten Wald verboten.

Teils verschärfte Regeln

Im Zürcher Unterland gelten allerdings teilweise verschärfte Regeln. Den Gemeinden ist es nämlich erlaubt, diese in Kraft zu setzen, und zahlreiche haben dies bereits gestern getan. Dort gilt ein allgemeines Feuerverbot. Das heisst: Das Grillieren mit Holzkohle oder auf Feuer im Freien ist in grossen Teilen des Unterlands bereits jetzt generell verboten – also auch auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten. Ausserdem darf in den Gemeinden mit allgemeinem Feuerverbot am 1. August keinerlei Feuerwerk gezündet werden.

In den Gemeinden ohne allgemeines, also verschärftes Feuerverbot, besteht die Möglichkeit, dass am Montag noch eine Verschärfung folgt. Die etwas weniger strenge, kantonale Regelung gilt vorderhand etwa im Embrachertal. So kann nach aktuellem Stand in Embrach selber sogar das Höhenfeuer stattfinden.

Auch Bachs, Bassersdorf, Buchberg, Buchs, Dielsdorf, Neerach, Nieder- und Oberweningen, Otelfingen, Regensberg, Rüdlingen, Schleinikon, Schöfflisdorf, Stadel, Wallisellen und Weiach haben bis gestern keine verschärften Regeln erlassen. Dort ist das Abbrennen von Feuerwerk und unter Einhaltung des 200-Meter-Abstands zum Wald also vorderhand noch erlaubt.

Vorsicht ist im Kanton Zürich allerdings so oder so geboten. Raucherwaren und Streichhölzer dürfen nicht weggeworfen werden. Landwirtschaftliche Räumungsfeuer sind ebenso verboten und wer auf Feuer grilliert, muss dieses dauernd beobachten. Bei Funkenflug sind die Feuer sofort zu löschen, ebenfalls vor dem Weggehen – und zwar vollständig. Auch beim Entsorgen von Grillasche ist Vorsicht geboten. Sie muss so ausgekühlt sein, dass dadurch nichts mehr in Brand geraten kann. Bei Wind sei zudem auf Feuer im Freien zu verzichten – Funken können weit fliegen. (Zürcher Unterländer)