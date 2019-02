Der Borkenkäfer wird auch diesen Sommer aktiv sein

Im «Woog» auf der Rheinseite von Rüdlingen kann man beim Vorbeifahren Haufen von Fichtenholzstämmen sehen. Sie sind mindestens 500 Meter vom nächsten Wald entfernt gelagert, damit sich die Borkenkäfer in diesen möglichst nicht weiter verbreiten können. Da liegen die Stämme oft monatelang wie lange Wälle und warten darauf, für den Hausbau eingesetzt oder zu Holzschnitzel verarbeitet zu werden.

Lösungen gäbe es schon

Bei so heissen Sommern wie im letzten Jahr ist die Gefahr jeweils gross, dass es zu einer explosionsartigen Vermehrung der Borkenkäfer kommt. Unabhängig davon, wie gesund ein Baum ist – die Käfer befallen vorwiegend Fichten –, es können ihm ganze Bestände zum Opfer fallen.

Genau dies sei im Juni 2018 nicht nur in Rüdlingen und Buchberg geschehen, sagt der für dieses Gebiet zuständige Förster Andreas von Arx, sondern in ganz Mitteleuropa. «Wird dieses Jahr ein regenreiches, rechne ich wegen des Lebenszykluses der Käfer mit Schäden in der gleichen Grössenordnung wie 2018». Werde der Sommer jedoch erneut heiss und trocken, sehe er eine Katastrophe für die Fichten kommen. «Da war das letzte Jahr nur Nasenwasser.»

«Käferholz ist statisch nicht schlechter als unbefallenes Holz.»Andreas von Arx,

Forstverwalter von Buchberg-Rüdlingen

Besorgnis und auch einen gewissen Ärger über die menschliche Kurzsichtigkeit ist dem Förster anzumerken. Doch welches sind die geeigneten langfristigen Massnahme für den Erhalt des Lebensraumes Wald? «Es ist eigentlich ganz einfach. Jene Gemeinden, die es sich leisten können, sollen Holzschnitzelheizungen einrichten, damit der einheimische Rohstoff verwendet werden kann», sagt Andreas von Arx. Zudem solle man für den Haus- und Möbelbau nicht einfach nur ausländisches, sondern auch einheimisches Fichtenholz verwenden. «Käferholz ist bezüglich Statik nicht schlechter als unbefallenes Holz», erklärt er.

Für die nächsten Monate hat sich der Forstdienst des südlichen Kantonsteils strategisch gegen den Borkenkäfer zwar gewappnet, doch der Förster befürchtet, dass man mit Holzschlagen nicht nachkommen wird. Deswegen wurde festgelegt, dass in drei Waldgebieten Käferbäume stehen gelassen werden müssen. «Was ist der Sinn darin, wenn man alle Rottannen fällt? Man muss sie danach doch liegenlassen, weil das Holz in den Sägereien nicht verarbeitet werden kann», bemerkt er dazu. «Wir können die Unmengen an Käferholz nicht einfach rund um Rüdlingen und Buchberg aufhäufen und sie dort über Monate oder sogar Jahre liegen lassen.» (Zürcher Unterländer)