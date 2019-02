Die Gämsen breiten sich aus

Im Wald unterhalb des Hörnli-Gipfels im Tösstal sind sie öfter anzutreffen: Gämsen, die mit Leichtigkeit auch die steilsten Hänge überwinden. Sie fühlen sich in den wilden Tobeln der Gegend wohl. Doch immer mehr zieht es die Tiere auch in andere Regionen. So gibt es seit einiger Zeit auch Sichtungen am Uetliberg oder am Irchel, wie Urs Philipp, Leiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung sagt.

Seit rund zehn Jahren breiten sich die Gämsen im Kanton deutlich sichtbar aus. Die Zahlen sprechen für sich: 2008 lebten in Zürich gemäss Eidgenössischer Jagdstatistik 232 Tiere, 2017 waren es schon weit über 400 und ein Ende der Entwicklung ist nicht absehbar.

Die markante Zunahme überrascht auf den ersten Blick. Denn schweizweit ist der Bestand der Gämsen rückläufig. Die Gründe für den Rückgang in den Alpen sind laut einer Broschüre von Jagd Schweiz vielfältig: So hätten etwa die Freizeitaktivitäten stark zugenommen, was für die Tiere kräftezehrend sei. Auch der Klimawandel oder strenge Winter beeinflussen die Lebensräume der Gämsen. Hinzu komme die Verdrängung durch andere Arten, wie etwa unbehirtete Schafe, Rothirsche oder Steinböcke.

Eine entscheidende Rolle spielt aber auch die Jagd. Die Abschüsse sind in den vergangenen Jahren jedoch ebenso rückläufig wie die Bestände. Zudem sinke die Anzahl Gämsen auch in Gebieten, wo keine Jäger unterwegs seien. Das deutet laut Broschüre darauf hin, dass die Jagd nicht der einzige relevante Faktor ist.

Keine Krankheiten

Aber weshalb gibt es im Kanton Zürich immer mehr Gämsen? «Wir tragen den Tieren Sorge», sagt Urs Philipp, Leiter der Fischerei- und Jagdverwaltung. «Sie werden hier in der Regel nicht gejagt.» Wichtiger sei jedoch, dass die Tiere im Kanton Zürich von den erwähnten negativen Einflüssen in den Alpen weitgehend verschont blieben. Zudem breiten sich derzeit keine Krankheiten aus wie etwa die Gamsblindheit. Vor etwas über zehn Jahren war das anders. Damals wütete laut Philipp ein Blutparasit im Kanton und zahlreiche Tiere verendeten. So viele Gämsen wie aktuell lebten aber auch vor diesem Befall nicht im Kanton.

Im Tösstal sind die Bestände teilweise so hoch, dass der Kanton einzelne Abschüsse genehmigt, wie Philipp sagt «Die Populationen sollen langfristig den zur Verfügung stehenden Lebensräumen angepasst werden.»

In Deckung vor dem Luchs

Auch die Luchse, die im Tösstal unterwegs sind und sich tendenziell ausbreiten, konnten die dortigen Gämsen kaum dezimieren. Ende der 90er-Jahre habe es zwar einen Knick gegeben, sagt Philipp. Inzwischen haben sich die Gämsen aber an den Luchs gewöhnt. Sie verstecken sich nun besser und sind daher mancherorts seltener zu sehen. «Die Leute fragen uns, ob wir sie alle geschossen haben», sagt ein Jäger aus dem Tösstal. «Dem ist aber nicht so.»

Nicht nur die Gämsen breiten sich derzeit im Kanton aus. Auch der Rothirsch-Bestand wächst stark. Waren vor zehn Jahren noch wenige Dutzend Tiere unterwegs, sind es nun schon deutlich über 200. Geht es ungebremst so weiter, könnte das zu Problemen führen, denn Gämsen und Rothirsche bewegen sich in ähnlichen Gebieten und stören sich dabei gegenseitig. Dadurch steigt der Druck auf den Wald. Gämsen wie auch Rothirsche schälen mit ihren Zähnen gerne Rinde von Bäumen oder knabbern an Jungbäumen. Das verursacht Schäden für die Forstwirtschaft.

Je mehr Tiere es in einem Gebiet hat, desto eher steigt zudem das Risiko für Krankheiten. Oder sie finden weniger Nahrung und werden dadurch schwächer und müssen irgendwann leiden. Der Kanton beobachte die Entwicklung der Bestände im Tösstal genau, sagt Philipp weiter. «Die Kapazität für Wildtiere ist begrenzt.» Deshalb würden gezielt Abschüsse genehmigt. (Landbote)