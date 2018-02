Die Gemeindewahlen im Unterland

Klicken Sie auf die einzelnen Gemeinden in den eingefärbten Bezirken für die Listen der Kandidierenden von Gemeinde- und Schulbehörden. Die Gemeinden, in denen das Brief-Symbol zu sehen ist, folgen in Kürze.

Für eine seitenfüllende Ansicht der Grafik bitte hier klicken

Alle vier Jahre werden in den Gemeinden in den Bezirken Bülach und Dielsdorf die Behörden neu gewählt. An dieser Stelle bieten wir einen Überblick zu den Kandidierenden der beiden wichtigsten Behörden: Den Gemeinderäten und Schulpflegen. In Städten mit Gemeindeparlament bieten wir auch dazu eine Übersicht.

Gewählt wird je nach Gemeinde am 4. März, 15. April und 22. April. Allfällige 2. Wahlgänge finden am 10. Juni statt.

Die interaktive Grafik wird laufend aktualisiert: Im Vorfeld der Wahlen mit den Kandidatenlisten, am Wahltag selbst dann mit den Resultaten.

An dieser Stelle können Sie zudem die kompletten Wahl-Vorschauen aus dem Zürcher-Unterländer als PDFs herunterladen (diese werden hochgeladen, sobald sie in der Zeitung erschienen sind).

Bezirk Dielsdorf:

