Die Redner der Region in Zahlen

Der 1. August ist der Tag der Redner. Allein im Unterland werden in 38 Gemeinden Festansprachen gehalten – in Kloten sogar gleich zwei. Denn dort sprechen traditionellerweise die Mitglieder des Gemeinderatspräsidiums: Heuer Maja Hiltebrand (SP) an der offiziellen Feier auf dem Stadtplatz, der 1. Vize, Heiri Brändli (EVP) wird im Pflegezentrum Spitz reden. In der Nachbargemeinde Opfikon hält ebenfalls die Gemeinderatspräsidentin die Rede, Qëndresa Sadriu (SP).

Acht Präsidenten sprechen

Auf ihre Gemeinde- oder Stadpräsidenten setzen ingesamt acht Ortschaften: Bülach, Dällikon, Eglisau, Oberglatt, Rafz, Regensberg, Schleinikon und Wasterkingen. Generell stellt sich die Frage: Einwohner der eigenen Gemeinde reden lassen, oder einen Gast-Redner einladen? In Steinmaur, Schöfflisdorf, Nürensdorf, Glattfelden, Buchberg und Bachenbülach werden Gemeinderäte aus der jeweilgen Gemeinde sprechen. In Niederweningen hält Buchautor Daniel Furrer die Rede, Niederglatt greift auf «seinen» Regierungsrat Markus Kägi (SVP) zurück. Dieser wird auch in Buchs reden – dort als Gast.

Das heimische Schaffen wird insgesamt bevorzugt. 22 Gemeinden setzen auf Einwohner als Redner – gegenüber 16 mit Gästen.

Ein deutliches Bild zeigt sich beim Hintergrund der Redenden: Bis auf sechs handelt es sich bei allen um Politiker. Zu diesen zählt auch Jurist und Heimatschützer Martin Killias, der in Dietlikon spricht. Er ist im Kanton Aargau in der SP aktiv. Apropos SP: Mit sieben Rednerinnen und Rednern stellen die Sozialdemokraten den zweithöchsten Anteil. Die SVP kommt auf 12, die FDP auf 4, die EVP und Fokus Eglisau auf je einen. Sechs Redner, die ein politisches Amt bekleiden, sind parteilos.

Drei Doppel-Redner

Abgesehen von Markus Kägi werden im Unterland eine weitere Rednerin und ein weiterer Redner an zwei Orten sprechen. SVP-Nationalrätin Natalie Rickli in Höri und in Weiach, ihr Partei- und Nationalratskollege Roger Köppel in Neerach und Boppelsen. Rickli spricht zuvor noch in Turbenthal, Köppel an vier weiteren Orten. Weitere Nationalräte sind mit Mauro Tuena (SVP) in Dänikon und mit Alfred Heer (ebenfalls SVP) in Dielsdorf zu hören. Aus dem Zürcher Regierungsrat werden neben Markus Kägi noch Jacqueline Fehr (SP) in Rümlang und Mario Fehr (ebenfalls SP) in Winkel zu hören sein.

Für Redner, die nicht aus der Politik kommen, haben sich unter anderem Bassersdorf, Regensdorf und Wil entschieden. In Bassersdorf wird Wetterfrosch Peter Wick die Ansprache halten. In Regensdorf tritt der langjährige Konditionstrainer der Kloten Flyers, Hurti Wiedmer auf. Der ehemalige Sportlehrer hat auch das Unihockey in die Schweiz gebracht. In Wil wird Marco Angst, der Schweizer Meister im Wettpflügen, zu den anwesenden Leuten sprechen. Und in Hüntwangen ist ein Überraschungsgast am Rednerpult angekündigt. (Zürcher Unterländer)