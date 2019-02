Efeu-Hasser treibt in Rüdlingen sein Unwesen

Als Madlen und Otto Müller wieder einmal an ihrer Parzelle am «Süesselbärg» in Rüdlingen vorbei kamen, stellten sie erschrocken fest, dass jemand den uralten Efeu mit einer Säge mutwillig zerstört hatte. Dieser rankte sich seit Jahrzehnten an der mehr als 200 Jahre alten Eiche empor. Das Ehepaar wandte sich in einem Leserbrief im Mitteilungsblatt der Gemeinde an die Person, die «... bösartig den Efeu getötet und damit den vielfältigen Lebensraum zerstört hat».

In ihrem Leserbrief weist das Ehepaar auch darauf hin, dass ein Efeu nicht nur Nahrungslieferant bis in den Winter ist, sondern auch als Wohnraum für Bienen, Käfer, Schmetterlinge und Vögel aller Art dient.

«Beschädigung von fremdem Eigentum»

Auf Nachfrage beim Forstamt bestätigt Förster Andreas von Arx diese Information und ergänzt, dass es sich nicht um einen Einzelfall auf Privatgrund handle, sondern dass mehrfach auch auf Gemeindegebiet Efeu geschlagen worden sei. «Wahrscheinlich meint der selbsternannte Baumretter, der Efeu sei ein Schmarotzer und nehme den Bäumen Nahrung weg. Das ist falsch.»

Was da gemacht werde, sei Beschädigung von fremdem Eigentum. Die Person tue das aber wahrscheinlich nicht böswillig. Sie wisse es wohl einfach nicht besser. «Man kann nur hoffen, dass sie nun vielleicht zur Einsicht kommt.» (zuonline.ch)