Entzündete Feuerwerk die Scheune?

Der Notruf bei der Feuerwehr ging am Montagmorgen kurz vor 8.30 Uhr ein: In einem Schopf in Bülach brenne es. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich konnte die ausgerückte Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbarhaus verhindern.

Trotzdem wurden die Anwohner durch die Feuerwehr evakuiert, nach einigen Stunden konnten sie jedoch bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Im Fokus steht aber offensichtlich das Abbrennen von Feuerwerk. Denn die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zu Aktivitäten im leerstehenden, abbruchreifen Hausteil machen können. Konkret will die Kapo wissen «ob jemand Feuerwerk abgebrannt hat.»

Wer solche Beobachtungen gemacht habe, soll sich mit der Kantonspolizei (044 247 22 11) in Verbindung zu setzen.