«Es fehlen 200 000 Pfleger»

Wer auf der Webseite des kantonalen Spitex-Verbands die Jobausschreibungen durchstöbert, merkt auf einen Blick, dass Pflegepersonal weiterhin gefragt ist: 22 Stellen für Gesundheits- und Krankenpflege sind ausgeschrieben, 11 für Fachangestellte Gesundheit (Fage), darunter auch Positionen in Bülach oder Rümlang.

Auf der Plattform Spitexjobs.ch sind gegenwärtig zahlreiche weitere Stellen zu finden, unter anderem in Bülach, Regensdorf und Kloten. Vor dem Hintergrund einer immer weiter alternden Gesellschaft bietet das Gesundheitswesen und insbesondere die Pflege mit die zukunftsträgchitgsten (und sichersten) Jobs überhaupt.

«Wir machen damit auch immer Werbung für die Lehrstellen und Ausbildungen», sagt Markus Schwager. Der Geschäftsleiter des kantonalen Spitexverbands scheut sich nicht, Zahlen zu nennen: «Bis 2020 fehlen der Schweiz 200 000 Pflegefachperesonen. Und wenn wir nicht in 10 bis 20 Jahren gezwungen sein wollen, im grossen Stil Personal aus dem Ausland zu rekrutieren, dann müssen wir uns gestern engagieren.»

«Überall für alle»

Nicht zuletzt um auf diese Thematik der akuten und der absehbaren Personalengpässe im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen, hat man vor einigen Jahren einen nationalen Spitextag definiert. Dieser wiederholt sich nun am Samstag, 2. September; am Mittwoch wurde in diesem Zusammenhang die eigens produzierte Spitex-Zeitung in alle Haushalte des Kantons Zürich verteilt. Den diesjährigen Spitextag hat man unter das Motto «Überall für alle» gestellt – und möchte damit insbesondere auf die breite Altersdiversität der Spitex-Klienten hinweisen.

Die Spitex sieht sich allerdings auch mit anderen Schwierigkeiten konfroniert. So sind vor allem kleine und kleinste lokale SpitexVereine oder -Trägerschaften im Rahmen des neuen Pflegegesetztes vor Anforderungen gestellt worden, die sie eigentlich nicht mehr selber bewältigen können. Gleichzeitig bekunden gerade die kleinen Dörfer Mühe damit, die nötigen Spitexfusionen in Angriff zu nehmen; aus Angst davor, in den grösseren Strukturen unterzugehen.

Das hatten nicht zuletzt die Rückschläge gezeigt, die das Vorhaben «Spitex Regional» bislang hat hinnehmen müssen; angedacht als professionalisiertes, organisatorisches Dach für die 22 Gemeinden des Bezirks Dielsdorf, spielten politisch nur die grossen Kommunen mit: Regensdorf, Dielsdorf (mit Regensberg), Niederglatt und Niederhasli – die kleinen Dörfer konnten sich nicht mit dem vorgeschlagenen Model anfreunden, wenngleich die meisten Behördenvertreter im Rahmen des politischen Diskurses ein späteres Anschluss-Szenario nicht per se ausschliessen wollten. So betrachtet könnte das Motto «Überall für alle» im Unterland durchaus auch als Seitenhieb an die nach wie vor flickenteppichartige Aufstellung der einzelnen Spitexträgerschaften verstanden werden.

Da hinein mag auch die Tatsache spielen, dass der obgenannte Wahlspruch integraler Bestandteil des überarbeiteten Logos ist, das alle Nonprofit-Spitex-Organisationen (NPO) schweizweit einführen. Derzeit werden 83 Prozent aller Spitexpatienten der Schweiz durch solche NPOs, also durch gemeinnützige und öffentlich-rechtliche Spitexen versorgt; die übrigen 17 Prozent entfallen auf privatwirtschaftliche Pflegedienstleister.

Offene Türen in Bülach

Inwiefern am Samstag, 2. September, nun Anlässe für die Öffentlichkeit geplant sind, steht den einzelnen lokalen Spitexoranigsationen frei. Die Spitex Region Bülach wird einen Tag der offenen Tür im Alterszentrum Im Grampen (Bülach) abhalten; der Anlass findet von 10 bis 15 Uhr statt. In der Stadt Zürich sind entsprechenden Anlässe in Höngg und Altstetten geplant. Das Gros der Unterländer Spitexen veranstaltet indes keinen eigenen Anlass für die Bevölkerung. (red)