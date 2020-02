Familienfreundlicher Wok mit Spezialitäten aus ganz Asien

Nur einen Katzensprung von der Regensdorfer Strafanstalt entfernt, bietet das Restaurant Hot Wok Spezialitäten aus Malaysia, Indien, Thailand, China, Singapur und Indonesien an. So viele verschiedene asiatische Küchen auf einer Speisekarte - kann das gut gehen? Wir besuchen den Hot Wok an einem Sonntagabend. Von aussen deutet nicht viel darauf hin, dass in dem unspektakulären einstöckigen Gebäude, in dem sich auch ein Gemeinschaftszentrum befindet, ein asiatischer Genusstempel untergebracht ist.

Nacht dem Eintreten ins unscheinbare Gebäude wägt man sich sofort in einer anderen Welt. Bild: fab

Der Eindruck ändert sich bereits nach dem Öffnen der Eingangstüre. Innert Sekunden fühlt man sich auf einen anderen Kontinenten versetzt. Die authentische und stilvolle Dekoration lässt Asien-Feeling aufkommen.

Wir werden freundlich begrüsst und sofort an unseren Tisch gebracht. Ehe wir uns versehen, ist unser dreijähriger Sohn mit Farbstiften und Papier versorgt. Auch das Kindermenu liegt bereits vor ihm. Der Sohnemann widmet sich zufrieden den Farbstiften, während wir uns in aller Ruhe die Speisekarte vornehmen können.

Der Kokosnusssaft wird in mit einer Wunderkerze dekoriert serviert.

Unterdessen werden wir gefragt, ob wir gerne einen Aperitiv wollen. Wir bestellen den Kokosnusssaft mit Vodka. Serviert wird dieser in einer echten Kokosnuss, dekoriert mit einer brennenden Wunderkerze. Ein erstes Highlight. Beim Trinken überzeugt der Saft aber weniger. Für unseren Geschmack ist zu wenig Alkohol drin.

Umso mehr schmeckt uns dafür unsere Vorspeise. Es handelt sich um Laab Gai, einen thailändischen Pouletsalat mit Limettensaft, Kräutern und Chili. Das Gericht ist sehr frisch und schön angerichtet. Die Portionen sind angemessen und es schmeckt uns ausgezeichnet.

Gan Sau Kai war bei unserem Besuch die Empfehlung des Chefs und hat das Prädikat verdient. Bild: fab

Als Hauptspeisen wählen wir die Empfehlungen des Chefs: Gan Sau Kai (knuspriges Poulet an einer süss-scharfen Sesamsauce mit Jasminreis) und Kothu Roti Sri Lanka (gehacktes Fladenbrot mit Rindfleisch-Masala, Gemüse und Ei). Beide Gerichte sind äusserst frisch zubereitet und wiederum sehr hübsch angerichtet. Uns überzeugt vor allem das Hühnchen. Es ist zart und knusprig überbacken. Gegen den Rindfleischeintopf ist ebenfalls nichts einzuwenden. Geschmacklich dominiert das Ei aber etwas stark. Dafür stimmt die Schärfe.

Kothu Roti Sri Lanka würde ebenfalls vom Chef empfohlen, konnte dem Poulet aber nicht den Rang ablaufen. Bild: fab

Bei den Desserts setzt der Hot Wok auf klassische europäische Küche. So gibt es zum Beispiel Panna Cotta oder verschiedene Sorbets. Es stehen aber auch exotische Nachtische auf der Speisekarte. Wir testen die gebackenen Glacékrapfen. Meiner Frau schmecken diese sehr gut, mir ist der Teig zu wenig knusprig und das Eis zu wenig cremig.

Am Dessert schieden sich die Geister. Bild: fab

Der Service ist während des ganzen Abends sehr aufmerksam und doch zurückhaltend, was wir als angenehm empfinden. Die Stimmung im Lokal ist sehr ruhig, im Hintergrund läuft sanfte Pianomusik. Anfangs trauen wir uns nur mit leiser Stimme zu sprechen. Als sich der Saal dann füllt, ändert sich das aber.

Wer asiatische Speisen mag und sich nicht auf die Küche eines einzigen Landes beschränken will, der ist im Hot Wok Regensdorf bestens aufgehoben. Auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Günstig ist das Lokal nicht, die Preise sind aber der Qualität des Essens und des Services mehr als angemessen.

Der Hot Wok bietet eine gute Auswahl an Kindermenus für rund 10 Franken. Bild: fab

In der Serie «Besser essen» testen Redaktorinnen und Redaktoren ausgewählte Unterländer Restaurants. Den Auftakt macht das Restaurant Hot Wok in Regensdorf.