flexibler Schwerarbeiter für 465 000 Franken

465'000 Franken hat das Kraftpaket gekostet. Eine solche Summe hat Stadt Bülach noch nie für ein neues Fahrzeug ausgegeben. Grund genug, den «Systemschlepper Pflanzelt Pm-Trac-2385-4f», so die offizielle Typenbezeichnung, mit einer Einweihungsfeier in die städtische Flotte aufzunehmen. Das 14 Tonnen schwere Gerät mit 240 Pferdestärken machte denn bei der Präsentation beim Forstwerkhof am Donnerstag auch was her. Allein die Pneus überragten einige der geladenen Gäste. Der Traktor mit Kran ersetzt den alten Forstmuli. Seit 1993 tat dieser seinen Dienst. Doch nach über 100 000 Betriebsstunden war er reparaturanfällig und erfüllte die Anforderungen nicht mehr. Mittlerweile ist er verkauft und versieht seine Aufgabe in einem privaten Unternehmen.

Ganzjährig im Einsatz

Stadtförster Thomas Kuhn und sein Team freuen sich über das neue Arbeitsgerät. Der grosse Vorteil sei die Flexibilität sagt Kuhn: «Unser Forstbetrieb ist multifunktional aufgestellt. Wir erledigen alle Grünarbeiten in der Stadt Bülach. Deshalb, kann der Schlepper nicht nur im Wald, sondern auch als Traktor im Kommunalbereich und der Landschaftspflege eingesetzt werden.» Im Gegensatz zum Forstmuli kann der neue Schlepper ganzjährig eingesetzt werden. Das Gefährt ist mit einem Kran und einem speziellen Anhänger ausgerüstet, einem so genannten Rungenwagen. «Der Kran entlastet die Mitarbeiter. Schwere Lasten können nun mühelos bewegt werden», sagt Kuhn. «Mit diesem Wagen sind wir in der Lage, Holz aus den Beständen zu führen.» Dies habe man bisher mit gemieteten Forwarder-Maschinen machen müssen. Besonders im Sturmholz, welches gerade jüngst wieder die Sturmtiefs Petra und Sabine dem Bülacher Forst in reichem Mass gebracht haben, seien Kran und Wagen hilfreich. Kran und Winde des neuen Forsttraktors sind in 15 Minuten abgebaut. «Nach dieser kurzen Zeit steht ein vollwertiger Traktor zur Verfügung, an dem wir verschiedene Anbaugeräte hängen können, zum Beispiel, um Waldstrassen zu sanieren» erklärt der Stadtförster.

Beeindruckendes Cockpit

Drei Fahrer wurden in einer zweitägigen Ausbildung auf dem Fahrzeug geschult. «Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv.» Einzig die viele Elektronik und die computergesteuerten Einstellmöglichkeiten seien für das Forstpersonal noch gewöhnungsbedürftig, sagt Kuhn: «Wir sind halt eher mit Mechanik denn mit Elektronik vertraut.» Aber auch im Wald mache der Fortschritt nicht halt :«Und das ist eine spannende Herausforderung.» Ebendiese Elektronik faszinierte denn auch die Gäste, darunter mehrere Stadträte. Die meisten nutzten die Gelegenheit, im Führerstand Platz zu nehmen, um sich das komplexe Innenleben des bulligen Gefährts zeigen zu lassen.

Kuhn erwartet, dass der neue Schlepper wie sein Vorgänger rund 20 Jahre im Einsatz ist und jährlich 800 bis 1000 Stunden für die Stadt Bülach arbeitet.