Goldene Gala-Zeiten bei der Swissair im Jahr 1989

1989 heimste die stolze nationale Fluggesellschaft nicht nur mehrere Auszeichnungen als beste Airline ein, sondern konnte auch Flotte und Streckennetz erweitern.

So nahm das Unternehmen die 22. Maschine des Typs MD-81 in ihre Dienste und flog erstmals nach Los Angeles. Am 16. März 1989 weitete die Swissair ihre Partnerschaften aus, sie unterzeichnete Kooperationsverträge mit der amerikanischen Delta Airlines und der Singapore Airlines. Das Bruttoergebnis des Schweizer Unternehmens lag um 10 Prozent über jenem des Vorjahrs.

Da konnte man schon einmal etwas für die Mitarbeitenden springen lassen, und so lud die Swissair Ende April zur hauseigenen Gala-Vorstellung in den Circus Knie. Einer der Höhepunkte des «Zirkusabends bester Art», wie die NZZ damals schrieb, war der Auftritt der legendären Frères Taquins. Ob die beiden Artisten wohl geahnt haben, dass die Swissair in nicht allzu ferner Zukunft, genauer am 2. Oktober 2001, untergehen würde? Jedenfalls erteilten Sie den geladenen Mitarbeitenden eine sehr anschauliche Lektion in Brustschwimmen. (Zürcher Unterländer)