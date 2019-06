Hereinspaziert in den Privat-Garten

Seit zehn Jahren haben Gartenfreunde und Pflanzeninteressierte die Möglichkeit, landauf landab einen Blick in verschiedene Gärten zu werfen. Oft bleibt es nicht beim alleinigen Bestaunen der Pflanzen. Man sammelt Ideen, lässt sich inspirieren und tauscht Erfahrungen aus.

Möglich macht dies die Aktion «offener Garten». Auf ihrer Homepage kann man sich einen Wunschgarten nach gezielten Kriterien aussuchen und besuchen. Laut Veranstalter findet die Aktion das ganze Sommerhalbjahr über statt, konzentriert sich aber auf die nationalen Tage am Wochenende vom 15. und 16. Juni. Sieben Trägerorganisationen haben sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen, so etwa Bioterra als führende Promotor für Bio- und Naturgärten in der Schweiz. Erfahrungsgemäss machen rund 150 private Gartenbesitzerinnen und -besitzer mit, darunter auch die Bio-Schlossgärtnerei Teufen.

Gesundes aus der Bio-Schlossgärtnerei

Blickt man auf dem Gelände des Schlosses Teufen in der ehemaligen Orangerie dem Mitarbeiter Kar Leung Cheng über die Schulter, erkennt man die präzise und aufwendige Arbeitstechnik bei der Produktion neuer Setzlinge. «Sorgfältiges Umtopfen ist das A und O», erklärt der gebürtige Chinese. Zweimal pro Woche trifft man den Gärtner zusammen mit seinem Geschäftspartner Walter Schüpbach auf dem Markt in Winterthur.

Seit nun 20 Jahren pflegen und hegen sie die Bio-Schlossgärtnerei, die seit 2014 offiziell die «Knopse» trägt, und somit eine Bio Suisse zertifizierte Anlage ist. «Wir verwenden keine Herbizide», betont Cheng. Und wenn sich Schnecken unter die Gartenbesucher mischen? Dann greife er altmännisch zu Taschenlampe und Schere zurück, erklärt er.

Neben dem Angebot einer Spielwiese und am Samstag geöffneten Schloss-Café dürfte die Besucher vor allem die Heilpflanzenecke interessieren. Zahlreiche ein- bis mehrjährige Setzlinge mit fast vergessenen Sorten wie dem Wilden Fenchel oder der Feigenminze warten auf neue Besitzer. Nur schon beim Namen des für das Würzen von Speisen verwendeten Liebstöckels, auch Maggikraut genannt, dürfte den einen oder anderen Gourmet erfreuen.

Im Garten von Herrn und Frau Schweizer

Ein Klick auf der Internetseite der offenen Gärten genügt und schon finden sich weitere Kleinode, wie etwa der Rosengarten von Louis Müller an der Zürcherstrasse in Buchs. Jeder Teilnehmer darf zudem seinen Garten in einer Art Profil beschreiben. So schwärmt Müller von seinen «unzähligen Rosen umgeben von einem Urweltmammutbaum». Auch in Riedt-Neerach liegt ein verborgenes, aber dank der Gartenaktion für die Öffentlichkeit zugänglicher 1000 Quadratmeter grosser «Einfamilienhausgarten».

Dessen Besitzerin Silvia Salvini schreibt etwa, dass seit zwei Jahren ein Brunnen im Mittelpunkt des Gartens stehe. Sage und schreibe fünf Sitzplätze laden bei ihr zum Verweilen einladen. Geheimnisvoll dürfte der Garten von Anja Baumann aus Niederhasli sein. Sie schreibt, dass sich «hinter dem Gartentörli ein naturnaher Hausgarten mit Gemüse, diversen Beeren und Obstgehölzen» verberge. Auch diese Teilnehmerin belässt ihren Garten nicht nur den staunenden Blicken, sondern freut sich auf regen Austausch – natürlich in Gärtnerlatein.

Diese Gärten im Unterland stehen dem Publikum im Rahmen der Aktion offen. (Zürichsee-Zeitung)