Hier steht die Sicherheit an erster Stelle

Thomas Aebischer, der Geschäftsführer des Welti-Furrer-Kunstlagers in Dielsdorf, steht vor einer 3,4Meter hohen Tür. Diese ohne Schlüssel zu öffnen, scheint schier unmöglich. Das ist auch gut so. Denn was sich dahinter befindet, kann mehrere Millionen Franken wert sein. Der Geschäftsführer öffnet die eiserne Tür, und zum Vorschein kommen mehrere Lagerboxen aneinandergereiht, natürlich geschlossen. Was sich hinter diesen Türen befindet, könnte – solange es um Kunst geht – alles Mögliche sein. Seien es Skulpturen aus Stein oder Holz, Gemälde oder Zeichnungen.

«Wir haben hier Kunst aus allen Jahrhunderten», wer die Künstler sind, will Aebischer nicht sagen. Alles Geheimsache, auch wie das Sicherheitsnetz genau funktioniert, dürfe nicht erwähnt werden. Doch so viel verrät Aebischer: «Würde etwas passieren, könnten wir ganz einfach nachvollziehen, wer wann, wo gewesen ist.»

Modern und sicher

Nach neustem Stand der Technik wurde das Kunstlager in Dielsdorf im Sommer 2018 eröffnet. Mit einem Alarmsystem der höchsten Sicherheitsklasse, Klimasteuerung, Brandschutztüren und Gaslöschanlagen ausgestattet, ist es eines der weltweit modernsten Kunstlager. Nebst den Lagerräumen, Sammellagern und Regallagern gibt es vor Ort auch ein Atelier, wo sich die Restaurateure den Kunstobjekten widmen können. «Es ist immer besser, wenn der Restaurateur zum Kunstwerk kommt, als umgekehrt», sagt Aebischer. Denn das Ziel sei es, die Kunst so wenig wie möglich zu bewegen. Macht ein Kunstobjekt trotzdem mal einen Ausflug, geht es meistens zu einer Ausstellung. Im Einsatz sind dann sogenannte Kunsttechniker, die mit luftgefederten Kunst-LKW die Ware sicher an ihr Ziel bringen. Die Mitarbeitenden wurden dafür speziell geschult. «Um diesen Beruf auszuführen, muss man aber auch ein gewisses Flair für Kunst haben», meint Aebischer.

Auch die Büroangestellten müssen speziell ausgebildet sein, damit sie den Kunden am Telefon richtig beraten können. In der hauseigenen Schreinerei werden dann die Klimakisten oder andere Verpackungsarten nach dem Bedürfnis des Kunstwerks und nach den Wünschen des Besitzers angefertigt. Doch einige Kunden wollen es mit möglichst wenig Aufwand haben. «Manchmal kommt es vor, dass wir für eine gute Verpackung kämpfen müssen», schmunzelt Aebischer.