Im Land der Regenwälder, Savannen und Primaten

«Uganda? Was machst du denn in Uganda? Ich kenne keinen einzigen Menschen, der jemals dorthin gereist ist.» Dies fragte mich eine Arbeitskollegin, als ich ihr von meinen Reiseplänen erzählte. Wie bei den meisten Leuten war auch in ihrem Kopf der Name Uganda verbunden mit den Namen der Diktatoren Milton Obote und insbesondere Idi Amin, die dort zwischen 1966 und 1986 ihre Tyrannenherrschaft ausübten. Was erwartet den Reisenden also in einem Land, dessen jüngere Geschichte mit Blut und Gewalt geschrieben wurde?

Uganda liegt auf dem afrikanischen Grabenbruch, und mit dem Lake Victoria, dem Lake Albert und dem Lake Kyoga auch im Gebiet der grossen afrikanischen Seen. Im Ruwenzori-Gebirge im Westen des Landes, das die Grenze zur Demokratischen Republik Kongo bildet, erheben sich mächtige Berge, von denen der Margherita Peak mit seinen 5109 Metern über Meer alle seine Nachbarn überragt. Zu Füssen dieses Gebirges liegt der tiefste Punkt des Landes, der Unterlauf des Albert-Nils auf einer Höhe von 607 Metern über Meer. Tiefe Schluchten und weite Ebenen prägen das landschaftliche Bild.

Über das ganze Land wechseln sich geologische und klimatische Regionen von Nord nach Süd, aber auch von Ost nach West ab. Unsere Reise führte in den Süden und Südwesten Ugandas. In den von Urwald bewachsenen Bergen leben die nächsten Verwandten des Menschen, die seltenen Berggorillas, und die Schimpansen. Ganz im Südwesten, auf dem Mount Mgahinga im Dreiländereck zwischen Uganda, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo, findet man auf einer Höhe von fast 3000 Metern über Meer in den Kronen der Bambuswälder die endemischen Golden Monkeys.

Der Höhepunkt einer jeden Ugandareise ist sicher der Besuch der Berggorillas. Zugelassen sind Gruppen von acht Teilnehmenden. Unter der Führung eines Guides und zwei mit Gewehren bewaffneten Rangern sowie jeweils einem Gepäckträger pro Reisenden erkämpft man sich den Weg durch unwegsames Gelände. Wer nach stundenlangem Marsch mitten im Urwald des Bwindi-Nationalparks einer Gorillafamilie und ihrem imposanten Patriarachen, dem Silberrücken, gegenübersteht, wird diesen Augenblick sein Leben lang nicht mehr vergessen.

Um die Berggorillas zu besuchen, muss man sich früh um eine Bewilligung bemühen, denn deren Anzahl ist begrenzt. Die Primaten sind zwar Menschenbesuch gewöhnt, doch leben sie noch absolut wild in ihrer Umgebung. Das soll auch in Zukunft so bleiben und deswegen lässt sich Uganda die einzelnen Bewilligungen mit 600 bis 700 Dollar teuer bezahlen, aber mit diesem Geld hat das Land zahlreiche Förderprogramme eingeleitet und betreut diese wissenschaftlich.

Ausserhalb der Städte ist der Kampf ums Überleben augenfällig und hinterlässt hin und wieder ein schales Gefühl, weckt aber auch den Wunsch zu helfen. Was möglich ist, wenn sich Menschen engagieren, erfuhr unsere Reisegruppe auf Nsazi Island, einer Insel im Victoriasee. Unser Reiseziel dort war zwar der Besuch einer Rettungsstation für verwaiste Schimpansen. Daneben blieb auch Zeit für den Besuch der «Fishermen’s Children School». Diese Schule wurde von der Schaffhauserin Gabriele Godenzi 2011 für die Kinder der dort ansässigen Fischerfamilien gegründet und seither weiter entwickelt.

Vortrag der Autorin Karin Lüthi: «Uganda – Die Perle Afrikas». Mittwoch, 5. Juni, 19.30 Uhr in der Kirche Rüdlingen Buchberg. (Zürcher Unterländer)