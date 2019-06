In Eglisau droht ein Riesenstau

In den ersten beiden Sommerferienwochen ist für Eglisau Stau vorprogrammiert. Weil die Gemeinde eine Wasserleitung saniert, ist die Hauptstrasse durchs Dorf am Nordende der Rheinbrücke nur einspurig befahrbar. Der Kanton nutzt diese Zeit gleichzeitig, um den Strassenbelag auf dem betroffenen Abschnitt zu sanieren.

Die Arbeiten dauern vom 15 bis zum 26 Juli. «Ich möchte keine Prognose zur Länge des Staus abgeben», sagt Gemeindeschreiber Martin Hermann. Vor ein paar Woche hätte man für Vorarbeiten aber schon einmal kurz eine Spur schliessen müssen. «Damals brauchte man von Bülach nach Eglisau rund 90 Minuten.»

«Eventuell wäre es in diesen Tagen sinnvoller auf den Zug oder das Velo umzusteigen.»Martin Hermann

Gemeindeschreiber Eglisau

Hermann rät den Autofahrern für die betroffene Zeit deshalb, sich gut zu überlegen, ob sie wirklich durch Eglisau fahren müssen. «Eventuell wäre es in diesen Tagen sinnvoller auf den Zug oder das Velo umzusteigen», so der Gemeindeschreiber. Viele Möglichkeiten, den Stau zu umfahren, gibt es für die Verkehrsteilnehmer nicht. Die nächst gelegenen Rheinbrücken sind in Kaiserstuhl oder bei Flaach.

«Wir haben für die Bauarbeiten bewusst die ersten beiden Wochen der Sommerferien gewählt, weil der Verkehr durch die Gemeinde in dieser Zeit am geringsten ist», erklärt Hermann. Man habe auch geprüft, die Bauarbeiten nur nachts oder im 24-Stunden-Betrieb durchzuführen. «Die Bauleitung hat uns aber versichert, dass bei einer Tagesbaustelle die Arbeiten am schnellsten abgeschlossen und die Einschränkungen am geringsten sind», erklärt Hermann.

Während den Bauarbeiten ist die Ein- und Ausfahrt ins beziehungsweise aus dem Städtchen Eglisau direkt nacht der Brücke nicht mehr möglich. Die Umleitung führt über den Kreisel bei der Shell-Tankstelle und dann von oben herab in die Altstadt (siehe Plan). Lediglich der Ortsbus und Rettungsfahrzeuge dürfen noch direkt abbiegen. Auch die Zufahrt zum Bachsermärt und zum Rheinufer ist nur noch via Umleitung möglich. Auch die Anwohner müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

Die Umleitung (blau) führt entlang der Baustelle (orange) via den Kreisel am Nordende der Gemeinde ins Städtchen. Die direkte Ein- und Ausfahrt ist gesperrt (rot).

«Wir sperren die Ein- und Ausfahrt ins Städtchen bewusst ab, damit der Schleichverkehr nicht versucht sich dort einen Weg zu suchen», erklärt Hermann. Laut dem Gemeindeschreiber könne es zwischenzeitlich vorkommen, dass die Ein- und Ausfahrt geöffnet werde. Er könne aber keinen genauen Zeitpunkt nennen. Dies sei von den Bauarbeiten abhängig.

«Eigentlich hätte wir mit den Arbeiten am liebsten gewartet, bis das kantonale Tiefbauamt die gesamte Schaffhauserstrasse saniert», erklärt Hermann. Da aber noch nicht feststehe, wann diese Arbeiten gemacht werden, habe man keine andere Wahl gehabt. Es gehe darum, die Frischwasserversorgung sicherzustellen.

Der Gemeindeschreiber jedenfalls weiss, was er während der Stauzeit machen wird: «Ich komme mit dem Zug zur Arbeit.» (Zürcher Unterländer)