In Oberembrach stimmten 74 Prozent ab, in Opfikon 35

Extremwerte - etwa bei den Versicherungsdetektiven. 67 Prozent der Stimmberechtigten haben insgesamt Nein gesagt zur Selbstbestimmungsinitiative. Im Kanton Zürich wurde sie in sämtlichen Bezirken abgelehnt; am deutlichsten in der Stadt Zürich (20,9 Prozent Ja-StimmenAnteil). Am knappsten fiel das Resultat im Bezirk Dielsdorf aus, wo 45,2 Prozent Ja sagten. Angenommen wurde sie hier in Bachs (52,9 Prozent), Hüttikon (54,7 Prozent), Stadel (55,1 Prozent) und Weiach (59,8 Prozent). Weiach erreicht damit den kantonsweit höchsten Ja-Stimmen-Anteil. Im Bezirk Bülach stimmten Höri (52,3 Prozent) und Oberembrach (55,5 Prozent) für die Selbstbestimmungsinitiative.

Klares Ja zu Detektiven

Einen kantonalen Extremwert liefert der Bezirk Dielsdorf auch bei der Frage nach Versicherungsdetektiven. 73,8 Prozent haben die Vorlage angenommen – mehr Ja-Stimmen gab es in keinem anderen Bezirk. Der Bezirk Bülach liefert mit 72,2 Prozent Ja-Stimmen den dritthöchsten Wert – Andelfingen liegt mit 73 Prozent auf Platz 2. Unter den Gemeinden gab es in Winkel mit 78,9 Prozent das klarste Resultat im Unterland. Am knappsten, aber immer noch deutlich, wurde es in den Bezirken Bülach und Dielsdorf in Regensberg: 60,7 Prozent sagten dort Ja. Knappere Resultate oder gar Ablehnung gab es nur in gewissen Wahlkreisen der Städte Winterthur und Zürich. Die Initiative wurde aber in sämtlichen Bezirken angenommen. Am knappsten in Zürich mit 51,1 Prozent. Schweizweit sprachen sich 64,7 Prozent für Versicherungsdetektive aus.

So stimmte das Unterland ab (Quelle: Bundesamt für Statistik)

Hornkühe sind kein Thema

Ablehnung erfuhr die Hornkuh­initiative. Schweizweit stimmten 45,3 Prozent dafür, im Kanton Zürich waren es 48,1 Prozent. Im Bezirk Bülach erreichte der Ja-Stimmen-Anteil 45,4 Prozent, im Bezirk Dielsdorf 46,5 Prozent. Angenommen haben die Gemeinden Hüntwangen (51,8 Prozent Ja-Stimmen), Boppelsen (50,8 Prozent) und Oberglatt (55,7 Prozent). Die deutlichste Ablehnung erfuhr die Hornkuh­initiative in kleinen Gemeinden. Wildberg (Bezirk Pfäffikon, rund 1000 Einwohner) lehnte mit lediglich 31,2 Prozent Ja-Stimmen ab, gefolgt von Altikon im Bezirk Winterthur (32,2 Prozent, rund 680 Einwohner) und Bachs (32,8 Prozent, rund 600 Einwohner).

Hohe und tiefe Beteiligung

Bei der Stimmbeteiligung liefern Unterländer Gemeinden kantonsweit gesehen sowohl das Höchst- als auch das Tiefstresultat. In Oberembrach hat die kommunale Vorlage zur Verkehrsführung nach der Schliessung der Eigentalstrasse bereits für einen emotional geführten Abstimmungskampf gesorgt. Das schlug sich auch in der Stimmbeteiligung nieder: Sie lag bei allen Vorlagen um die 74 Prozent. Nicht einmal halb so hoch war die Zahl jener, die an die Urnen gingen, derweil in Opfikon: Nur gerade etwas mehr als 35 Prozent der Stimmberechtigten taten ihre Meinung dort kund. Einen weniger hohen Rücklauf von Abstimmungsunterlagen gab es lediglich von der Gruppe der Auslandschweizer mit rund 27 Prozent.

In Oberglatt und Hüntwangen stimmten je rund 38 Prozent ab, ebenso in Kloten und Weiach. Mehr als 60 Prozent Stimmbeteiligung wurde dagegen in Regensberg und in Boppelsen registriert.

(Zürcher Unterländer)