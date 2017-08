Jungschar lädt zum Schnuppern ein

Draussen in der Natur Abenteuer erleben, bei einer Schnitzeljagd mitmachen oder im Zelt übernachten, Ängste überwinden oder Freundschaften schliessen – das erleben rund 12 000 Kinder und Jugendliche, welche eine BESJ-Jungschar-Gruppe besuchen. Darüber hinaus werden spannende biblische Geschichten erzählt und es wird miteinander über Alltagsthemen, welche die Jungschärler beschäftigen, diskutiert.

Der BESJ (Bund evangelischer Schweizer Jungscharen) vereint als Dachverband Jungschargruppen aus 300 evangelischen Freikirchen und reformierten Landeskirchen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte findet ein nationaler Schnuppernachmittag statt.

Es darf auch maldreckig werden

Bei rund einem Dutzend Jungscharen aus dem Unterland, können die Kinder erleben, was Jungschärler an ihren Jungschi-Nachmittagen alles machen. «Grundsätzlich ist es so, dass am 26. August nicht ein spezielles Programm angeboten wird, sondern dass jede Jungschar ein ‹normales› Programm anbietet, wie es auch sonst das ganze Jahr über sein könnte», erklärt Gisela Höfliger, Regionalleiterin der Region Lägern. «Die Kinder sollen einen authentischen Jungscharnachmittag und nicht ein superspezielles Programm erleben und dann mit falschen Erwartungen nach Hause gehen.»

Dass das normale Programm spannend genug ist, bezeugt das Thema der Jungschi Wehntal. Ab 14 Uhr heisst es dort ab in den Wald. Dort werden diverse Spiele zum Thema «extremste Rettungssituationen» geboten. In Dielsdorf wird es etwas nass, denn dort lautet das Motto «Geländespiel mit Wasser». Und in Buchs gibt es einen Postenlauf durchs Dorf und Spiele im Wald.

Für alle Jungscharanlässe gilt, dass er bei jedem Wetter stattfindet und dass die Kleidung auch schon mal dreckig werden kann. Eltern dürfen, müssen nicht dabei sein. Und die Kinder erhalten einen Zvieri. Links und Infos zu jeder Jungschar finden sich auf www.jungscharmoment.ch, der Durchführungsort, die angesprochene Altersgruppe, sowie der zeitliche Rahmen des Schnuppernachmittages.

Natur und christliche Werte gehören dazu

Die BESJ-Arbeit ist ein ausserschulisches Freizeitangebot für Kinder und Teenager im Alter von 5 bis 16 Jahren. Die Anlässe sind offen für alle, unabhängig von ihrer Staats- und Religionszugehörigkeit. Die Jungscharangebote werden altersgerecht aufgebaut. Abenteuer in der Natur, Fun, Action und Gemeinschaft stehen im Zentrum. Die Jungschärler sollen aber nebst sportlicher und kreativer Aktivität auch etwas über den christlichen Glauben erfahren. Daher gehören Inputs und Diskussionen über Gott dazu.

Die Jungschargruppen werden von jungen Leuten sogenannten Leiterinnen und Leitern in ihrer Freizeit geführt. Sie werden vom BESJ ihrem Alter und ihrer Funktion entsprechen ausgebildet. Ausserdem bilden sich regelmässig in der Kinder- und Jugendarbeit weiter. Für eine gute Betreuung ist also gesorgt. Und sollten die Kinder nach so viel Abenteuer Lust auf mehr bekommen, sind sie herzlich willkommen und bezahlen nicht einmal einen Mitgliederbeitrag.

