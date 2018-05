Keine Euphorie in Rüdlingen

Arme Rüdlinger Fussballfans. Auch wenn die Daten von den Gemein­deversammlungen jeweils weit im Voraus bekannt gegeben werden, trifft es die Schaffhauser Gemeinde – die geografisch noch zum Unterland gehört – äus­serst ungünstig. Die Versammlung findet dort am Freitagabend, 22. Juni, statt. Mehr oder weniger zeitgleich wird das zweite WM-Spiel­ der Schweizer Nationalmannschaft angepfiffen. Das Team von Vladimir Petkovic trifft dann in Kaliningrad auf Serbien. Die Rüdlinger stecken also in der Zwickmühle.

Die Nachbarn aus Buchberg haben mehr Glück. Dort findet die Gemeindeversammlung am Montag, 25. Juni, um 20 Uhr statt. Zur gleichen Zeit werden die beiden letzten Vorrunden-Spiele in der Gruppe B angepfiffen. In den beiden Partien Iran gegen Portugal und Spanien gegen Marokko dürfte die Spannung aber nicht mehr allzu riesig sein. Gibt es keine Überraschungen, qualifizieren sich an diesem Abend die Spanier und die Portugiesen für die Achtelfinals. Aber man weiss ja nie ...

Vier Versammlungen beim Spiel England gegen Tunesien

Die Versammlungen der Ge­mein­den Dänikon und Oberglatt finden am Tag der WM-Eröffnung statt. Gut spekuliert oder einfach ein bisschen Glück gehabt? Grundsätzlich hätte auch die Schweiz das erste Spiel gegen die Russen bestreiten können. Das Los hat jedoch entschieden, sodass das Turnier mit der Partie Russland gegen Saudiarabien beginnt­. Spektakulär ist anders. Das Spiel beginnt ohnehin bereits um 17 Uhr. Also sollte es kein Problem sein, beide Termine unter einen Hut zu bringen.

Die meisten Gemeindeversammlungen überschneiden sich mit dem Spiel zwischen England und Tunesien. Embrach, Freienstein-Teufen, Regensdorf, Rümlang: Alle vier Gemeinden wählten den 18. Juni als Versammlungsdatum.

Von den 46 Gemeindeversammlungen im Unterland finden lediglich 16 während der WM statt. Die restlichen Gemeinden tagen vor dem Turnier. (fzw)