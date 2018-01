Kinder bringen den Segen ins Haus

Bevor die Kinder im Zürcher Unterland dieses Jahr als Sternsinger von Tür zu Tür gehen, ­lernen sie Lieder und Reime und proben auch schon die Kostümierung. Bei der Katholischen Pfarrei St. Paulus in Dielsdorf, die neun Gemeinden umfasst, bewährt sich die Tradition des Sternsingens seit über 20 Jahren.«Dieses Jahr sind wir erst am Samstag, 13. Januar, unterwegs», sagt Alexa Marchetti, Mitarbeiterin des Seelsorgeteams und fürs Sternsingen zuständig. «Das ist der erste Samstag nach den Schulferien, während denen wir die Kinder nicht aufbieten.» Deshalb können sich Leute, die einen Besuch der Sternsinger wünschen, noch bis am Dreikönigstag bei der Pfarrei melden.

Zwischen 30 und 35 Mädchen und Buben sind in Gruppen zusammen mit einer Begleitperson unterwegs. Marchetti freut sich sehr, dass sich frühere Stern­singer für die Begleitung melden, wenn sie älter geworden sind. ­Jene Hausbewohner, welche die Sternsinger empfangen, sind auch bereit, Geld für das Missio Hilfswerk zu spenden. «Durschnittlich kommen so jeweils etwa 3800 Franken zusammen», sagt Marchetti. Dieses Jahr fliesst das Geld in das Projekt «Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit»von Missio.

Seit ungefähr acht Jahren lebt die Katholische Kirche St. Peter in Rümlang den Brauch des Sternsingen. Wie Pfarrer Bruno Rüttimann erklärt, basiert er auf dem Kirchenfest Erscheinung des Herrn, auch Epiphanie genannt, und wird am 6. Januar gefeiert. Der biblische Bezug ist unter anderem das Matthäus-Evangelium 2,1-12, wo es heisst «Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen». Deshalb gehört das Lied «Das isch de Stern vo Bethlehem» unbedingt ins Repertoire der Sternsinger.

Dieses Jahr gibt es in Rümlang am Sonntag, 7. Januar, einen Familien­gottesdienst mit den Sternsingern, die an diesem Nachmittag und noch einmal am Mittwochnachmittag, 10. Januar, Familien in der Gemeinde besuchen. Vor einem Jahr sind 700 Franken gespendet worden. Die Aktion Sternsingen ist Teil des Religionsunterricht der 4. Klasse, dieses Jahr sind 14 Kinder dabei, die auch das Alterszentrum Lindenhof und das Seniorenzentrum Oase besuchen.

Konfessionell gemischte Gruppen

In Niederhasli hat die Kostümprobe bereits vor Weihnachten stattgefunden. «Fast 30 Kinder haben begeistert die Königsgewänder anprobiert und die Verstexte und Lieder geübt», sagt die verantwortliche Betreuerin Cornelia Wicki. Die Pfarrei St. Christophorus, zu der auch Niederglatt und Oberglatt gehören, arbeitet seit 2016 mit der Reformierten Kirche zusammen.

«Die reformierte Pfarrerin sendet unsere Sternsinger am Samstagnachmittag zu den Besuchen aus. Mit dem Katholischen Gottesdienst am Sonntag beenden wir das Sternsingen.» Für die etwa 25 bis 30 Besuche sind jeweils zwischen 18 und 25 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren im Einsatz. Die durchschnittlichen Spendeneinnahmen liegen zwischen 1400 und 1800 Franken.

Die Ökumene beim Sternsingen hat in Bülach letztes Jahr zum ersten Mal Einzug gehalten. «Die Gruppen mit jeweils 8 Kindern und Jugendlichen der Katholischen und Reformierten Kirche werden nach dem Abendgottesdienst am Samstag, 6. Januar, ausgesendet», sagt Religionspädagoge Markus Vogel-Marschall vom Katholischen Pfarramt Bülach.

Die besuchten Familien erfahren etwas über die Weihnachtsbotschaft, erfreuen sich an den Liedern und nehmen den Segen entgegen, entweder in Form eines Klebers oder mit Kreide an die Tür geschrieben. Sie erfahren auch, dass mit ihrer Spende zum Beispiel Schulmaterial für Kinder in Indien angeschafft wird. «Erfahrungsgemäss beträgt eine Einzelspende zwischen 30 und 40 Franken», sagt Vogel.

Fünf Gemeinden umfasst die katholische Pfarrei St. Petrus Embrachertal. Mäggie Martinelli ist als Religionspädagogin verantwortlich für den Unterricht und die Sternsinger. «Wie viele Kinder unterwegs sind, hängt vom Jahrgang ab. Es sind zwischen 25 und 40», sagt sie. Das Projekt sei Teil des 5.-Klass-Unterrichts. Seit dem Jahr 2000 ist der Brauch dort wieder aufgelebt. «Da der Kanton Zürich reformiert ist, hat das Sternsingen hier keine Tradition.»

Die 40 bis 50 Familien, die sich für einen Besuch der Sternsinger angemeldet haben, wohnen im ganzen Tal verteilt. Deshalb werden die Gruppen mit Autos gefahren. «Nach dem Aussendungsgottesdienst sind die Kinder am Nachmittag bei den Privatleuten zu Besuch», sagt Martinelli. «Den Abschluss bildet das Singen am Mittwochnachmittag im regionalen Alterszentrum und in der Klinik Hard.» Gespendet werde jeweils etwa 3800 Franken.

Sternsingerwochenende in Regensdorf

In der Regensdorfer Pfarrei St. Mauritius organisiert Pfarrer Remo Eggenberger ein ganzes Sternsinger-Wochenende, das dem diesjährigen Gastland Indien gewidmet ist. Vom Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Januar findet ein «Fire Weekend» statt. Dazu eingeladen ist auch Pfarrer Cherian Mambrakuzhiyil aus Indien. Der Anlass bietet Gelegenheit für die Begegnung mit indischen Christen und ihrer Kultur, zum Beispiel bei einem gemeinsamen indischen Mittagessen nach dem Gottesdienst am Sonntag.

An diesem Tag treffen sich die Kinder um 9 Uhr, um sich zu kostümieren. «Bevor sie sich auf den Weg machen, gehen wir noch einmal den Ablauf durch, singen die Lieder und repetieren die Texte und besuchen gemeinsam den Aussendungsgottesdienst», erklärt Religionspädagogin Marion Grabenweger. «Die Kinder sind bei der ersten Familie zum Mittagessen eingeladen.» In Regensdorf kommen in der Regel Spenden von gegen 2000 Franken zusammen. (Zürcher Unterländer)