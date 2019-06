Klotener Gewerbe präsentiert seine Vielfalt

Die Pharmazie-Assistentin Anja Stöckli desinfizierte den Finger des 10-jährigen Adriak und entnahm ein Tröpfchen Blut. Sie mass den Blutzucker und fragte den Jungen, ob er zuvor etwas gegessen habe. Er nickte. «Dann ist es nicht schlimm, dass dein Wert etwas erhöht ist, es ist alles in Ordnung», gab sie grünes Licht. Mit dem Pflästerli am Finger eilte der Zehnjährige zum nächsten Stand. «Wir sind heute mit Material für ungefähr 150 Blutzuckertests ausgerüstet», sagte Anja Stöckli und die Menschen neahmen die Dienstleistung der Apotheke gerne in Anspruch.

Der Luftibus der Lungenliga, Traditionelle Chinesische Medizin, ein Hörmobil und weitere Anbieter präsentieren beim Stadthaus ein Angebot rund um die Gesundheit. Zur Gesundheitswelt zählten sich auch die Naturfreunde Kloten. Ihre gute Laune strahlte die eindeutige Botschaft aus, dass Wandern fit hält und dem seelischen Wohlbefinden gut tut.

Die Ausstellung «WunderWelten» umfasste das Klotener Zentrum inklusive der Marktgasse. Magier führten die Besucher an den gewünschten Stand, gaben Auskunft und halfen sich zu orientieren. Bei einer Versicherungsgesellschaft verteilte der Skirennfahrer Gilles Roulin Autogramme und eine Bank suchte den Meister im Kartenhaus bauen. Dabei bewies der 10-jährige Tim ein ruhiges Händchen, er schaffte den Turm bis zur 15. Etage. Eine grossartige Feuershow beschloss die Ausstellung. Zusammen mit dem Abendrot entstand eine romantische Atmosphäre, dies am längsten Tag im Jahr. Das Publikum genoss die heisse Show. Nach dem Feuerspektakel und dem Aufräumen setzte der Regen ein. Damit ging die Veranstaltung und das Wetter «seidenfein» auf, wie Dariush Daftarian vom OK-Team sagte.

Gesundheitswelt erstmals dabei

Anstelle einer konventionellen Gewerbeausstellung organisierten die Verantwortlichen zum vierten Mal die Ausstellung «WunderWelten». Die Mischung aus Markt und Freiluftausstellung habe dieses Jahr über 3000 Besucher angelockt, sagte Daftarian. Er durfte sich auch darüber freuen, dass die Betriebe, die mitmachten auf 37 angestiegen ist. «Im Unterschied zum anonymen Onlinehandel, erleben die Besucher hier Emotionen und können die Dienstleister persönlich kennen lernen», führte er die Vorzüge dieser Veranstaltung aus. Was ihn auch begeisterte, ist die Tatsache, dass die Grossverteiler in der Stadthauspassage aktiv mitmachten. Einer zeigte sein Warenlager, wo ein freundlicher Mitarbeiter den Besuchern die der Logistik veranschaulichte. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigten dem OK, den Anlass auch in Zukunft in diesem Rahmen durchzuführen. (zuonline.ch)