Kunstprojekt zeigt mit 3700 Bildern die Verbindung zwischen Mensch und Tier

Mit einem filmischen Blick hat der Zürcher Fotograf Francisco Paco Carrascosa während Jahren Begegnungen von Mensch und Tier im urbanen Umfeld fotografisch festgehalten.

Ob auf dem Weg zur Arbeit, in seiner Freizeit oder unterwegs in die Ferien: Stets hatte er seine digitale Amateurkamera mit dabei. Egal ob in der Schweiz, in Italien, Spanien oder England: Francisco Paco Carrascosa hielt Ausschau nach Szenen, welche das Zusammenleben von Mensch und Tier in der heutigen Zeit illustrieren und etwas über das Verhältnis von uns zum Tier aussagen.

«Beim Einfangen der Bilder wollte ich nicht als Fotograf wahrgenommen werden.»Francisco Paco Carrascosa





Dabei entstanden Bilder, die amüsieren, erstaunen, anecken, aufwühlen. Sie zeigen Hundehalter mit ihren vierbeinigen Lieblingen, Spatzen, die Speisereste aus stehen gelassenen Teller picken, ausgebüchste Hunde, die sich über einen Picknickkorb hermachen, aber auch Kleider oder Foulards mit Tierprints wurden fotografisch eingefangen. Seine Bilder zeigen: Tiere sind in unserem Alltag omnipräsent.

Nichts in «Black and White with Friends» ist gestellt, alles passierte zufällig. Indem Carrascosa konsequent das Teleobjektiv verwendete, entstand zugleich eine gewisse Paparazzo-Ästhetik. «Ich wollte nicht als Fotograf wahrgenommen werden», beschreibt er seine Vorgehensweise.

Beim Einfangen der Bilder habe er sich einfach treiben lassen und mit der Zeit ein Gespür dafür entwickelt, ob sich eine spannende Szene ergeben würde. Fühlte er den entscheidenden «Kick», drückte er ab, stets aus dem Hintergrund heraus, beobachtend, seriell und episodenhaft. Nebst seiner freiberuflichen Tätigkeit arbeitet Francisco Paco Carrascosa seit 2017 als Fotograf für den «Zürcher Unterländer».

Zweiter Teil einer Trilogie

Die Flut von 25000 Bildern galt es anschliessend zu verdichten. Dies geschah, in dem er in einem langen Prozess Sequenzen und Episoden weg liess. Die verbliebenen 3696 Fotos, sortiert nach Zeit und Ort, fügen sich über sieben Bände zu einem Bilderepos zusammen. Die Fotos sind nur rudimentär nachbearbeitet und behalten daher ihren rohen Charakter, was beim Betrachten einen beabsichtigten Live-Effekt hervorruft.

Die sieben Bände von «Black and White with Friends» erscheinen im Verlag für Moderne Kunst in Wien. Sie können entweder einzeln oder gleichzeitig angeschaut werden und kommen gänzlich ohne Text aus. Einzig ein Mini-Booklet mit einem Text von Urs Stahel, dem Gründer des Fotomuseums Winterthur, liegt den Büchern bei. «Die Fotografien lassen sich beliebig miteinander kombinieren», erklärt der Künstler, «je nachdem, wie man sie betrachtet, erzählen sie eine neue Geschichte».

Francisco Paco Carrascosa liess 150 Bücherboxen mit den je sieben Bänden à 528 Seiten drucken. Die Boxen sind unterschiedlich gestaltet, signiert und nummeriert, so dass jeder Käufer ein Unikat erhält. «Mir ist bewusst, dass ich lediglich ein Nischenpublikum anspreche», sagt der Autor. Dennoch blickt er der Buchvernissage mit Spannung entgegen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist zudem eine Ausstellung geplant.

«Black and White with Friends» ist der zweite Teil seines fotografischen Langzeitprojekts, welches auf zehn Jahre angelegt ist. Vor fünf Jahren erschien mit «Johnnie Walker on the beach» der erste Teil der Trilogie. Die fünf Bände à 528 Seiten sind dem Menschen gewidmet. Bereits in Entstehung ist der letzte Teil der Trilogie, «Jack Daniels and Mister Freud».

Buchvernissage und Gespräch: Der Fotograf Francisco Paco Carrascosa stellt am Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr, in der Buchhandlung «Never Stop Reading», Spiegelgasse 18, 8001 Zürich, im Gespräch mit Urs Stahel sein Künstlerbuch «Black & White with Friends» vor.