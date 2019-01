Mit Pauken und Trompeten in die fünfte Jahreszeit

Eigentlich ist heuer ein Jahr mit später Fasnacht. Doch im ländlichen und nicht so närrischen Zürich ist der Fasnachtstermin nicht einheitlich angesetzt. Und so nimmt die Fasnachtssaison an diesem Wochenende im Unterland weiter Fahrt auf. Nürensdorf und Weiach feiern am Samstag nach den Rafzern (am 2. 1.), aber ebenfalls noch viel zu früh. Denn es gibt ihn, den historisch korrekt abgeleiteten Termin für das laute und freche Treiben.

Die Berechnung ist nicht so einfach, aber letztlich doch recht verständlich. Die traditionellen Karnevalshochburgen wie Luzern, aber auch Köln, Düsseldorf und Mainz in Deutschland sind heuer erst Ende Februar bis am 6. März im Ausnahmezustand. Dann nämlich, vom Schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch, dauert das, was die Narren gern als fünfte Jahreszeit bezeichnen.

Der Vollmond zeigt es an

Der Termin richtet sich nach der uralten katholischen Fasnacht. Diese leitet sich vom Ostersonntag ab. Und weil im Jahre 325 das Konzil von Nicäa festgelegt hat, dass Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird, rechnet man noch heute von da an rückwärts. Eine Woche davor ist Palmsonntag. Und vor Palmsonntag galt einst eine 40-tägige Fastenzeit.

Genau so viel vor der Fastenzeit liegt der Aschermittwoch. Es ist der Tag, an dem die Fasnacht endet. Die Tage vor dem Aschermittwoch sind demzufolge die Fasnachtstage. Zum Auftakt gibts den Schmutzigen Donnerstag. Mit «Schmutzig» ist aber nicht dreckig, sondern vielmehr «fettig» gemeint. Früher gabs in dieser Zeit nämlich traditionell besonders fette Würste und man ass absichtlich sehr kalorienreich vor Anbruch der harten Fastenzeit.

Bassersdorf zur richtigen Zeit

Die grösste Fasnacht im Züribiet veranstalten die Bassersdorfer. Klar, dass man sich in der Unterländer Fasnachtshochburg inzwischen auch nach dem offiziellen Termin der ganz Grossen richtet. Immerhin zieht Bassersdorf mit zwei Umzügen und etlichen Maskenbällen sowie kulturellen Darbietungen in Zelten, Scheunen und Beizen jährlich Zehntausende Besucher an – heuer zwischen dem 28. Februar und dem 4. März. Der Abschluss ist nicht am Aschermittwoch, sondern schon am Mittag des «Gigeliziischtig». Aber die paar Tage reichen den Narren locker aus, um das Dorf in eine andere Jahreszeit zu (ent)führen.

(Zürcher Unterländer)