Mit unterschiedlicher Musik die innere Ruhe finden

Das idyllisch gelegene Kaiserstuhl bietet die perfekte Kulisse für dieses spartenübergreifende Musikfestival auf hohem Niveau. Die Festivalmacher verzichten dabei, trotz der 10. Ausgabe, auf ein Jubiläumsprogramm. Laut der Co- Leiterin, Daria Zappa soll 2018 den Rahmen für ein Jubiläum geben. Zappa und ihr Ehemann Massimiliano Matesic, die selber in Kaiserstuhl leben, tragen die Leitung des Festivals gemeinsam. Das Programm setzt auch dieses Jahr auf Bewährtes und bringt doch frischen Wind.

Facettenreicher Musikgenuss

Den Auftakt bildet am Donnerstag ein literarisch-musikalischer Abend in Kooperation mit der Kaiserbühne im Amtshaus Kaiserstuhl. Unter dem Motto «Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt Berlin 1930» wird der Zuschauer in das Jahrzehnt zwischen Kriegsende und Börsenkrach entführt. Theater, Gesang und Musik sollen ineinander übergehen. Präsentiert werden unter anderem Lieder und Texte von Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky.

Auf dem südlichsten Weingut Deutschlands, dem Weingut Engelhof in Hohentengen kann der Zuhörer am Freitag zu den Smooth Jazz Klängen von «Cheroba» leckere Weine geniessen.

Bereits zum zweiten Mal findet dann am Samstag in der Kirche Kaiserstuhl das Kerzenkonzert statt. Das Kaiserquintett präsentiert im Kerzenschein Schuberts Streichquintett in C Dur. Zappa, die im Kaiserquintett Violine spielt, freut sich besonders darauf «Schuberts schönstes Stück» in der Atmosphäre von damals, ganz ohne Strom zu präsentieren. «Die Emotionen werden sehr gross sein», ahnt Zappa.

Mit Musik gegen den Lärm

Am Kerzenkonzert bekommt der Zuhörer die Möglichkeit gänzlich in sich zu kehren. Dies ist auch die Philosophie hinter dem Festival der Stille. Mit Stille ist für Zappa und Matesic die innere Ruhe des Menschens gemeint. Diese Stille soll nur mit guter Musik gefüllt werden. Die beiden Künstler wollen mit damit einen Gegenpol bilden, in dem von Flug- und Verkehrslärm geplagten Kaiserstuhl.

Doch die Festivalmacher wollen nicht nur die Lärmproblematik im Rheinstädtchen in den Fokus bringen. Vielmehr wollen sie auch die Schönheit der Natur in der Region des Rheins zeigen. Dazu haben sie für Sonntag die malerische Winzerkapelle in Erzingen als Konzertort ausgesucht. Bei guter Witterung präsentiert das Chamber Jazz Duo ein Cross Over Konzert mit Cello und Klavier inmitten der Weinberge des Klettgaus. Die beiden Künstler setzen mit einer virtuosen Kombination von Klassik und Jazz den Schlusspunkt des Festivalwochenendes.

Was dieses Jahr im Hauptprogramm des Festivals fehlt, ist ein Kinderkonzert. Dieses wird am 24. November als Nachklang zum Festival präsentiert. Der St. Laurentius Kinder Chor aus Bülach unter der Leitung von Fanny Seegenschmidt-Hug wird zusammen mit Zoltan Lengyel an der Orgel Kinder, Eltern und Grosseltern bereits in der Vorweihnachtszeit bezaubern. (Zürcher Unterländer)