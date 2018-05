Nicht nur Delegierte sollen planen

Wer sich für die Umfahrung Eglisau interessiert, der sucht das Vorhaben im kantonalen Richtplan. Wer aber wissen will, ob Dielsdorf eher als Zentrum entwickelt oder als schützenswertes Ortsbild bewahrt werden soll, der konsultiert den Regionalen Richtplan.

Während man auf Kantonsebene den Plan mit dem grossen Pinsel zeichnet, steckt der regionale Ansatz schon engere Rahmen ab, etwa wenn es ums verdichtete Bauen oder um den Verkehr geht – und zwar behördenverbindlich für die nächsten 20 bis 25 Jahre.

Im nördlichen Unterland ist die Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) für den Richtplan verantwortlich. Dessen Perimeter umfasst 30 Gemeinden mit zusammen 115 000 Einwohnern. Und damit sich in den zuweilen hitzig geführten Planungsdebatten jede Gemeinde mit ihren Forderungen und Kritiken einbringen kann, entsendet sie mindestens zwei Vertreter an die Delegiertenversammlung (DV) – wer mehr als 5000 Einwohner hat erhält zusätzliche Sitze. Aufgrund dieser Regel hat die PZU derzeit 67 Delegierte. Doch bald sollen es nur noch 30 sein.

Nur für interessierte Delegierte

Im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz muss die Planungsgruppe ihre Statuten anpassen; sie braucht künftig ein eigenes Budget und eine eigene Rechnung. Diesen Umstand nahm der siebenköpfige Vorstand unter dem Vorsitz von Hanspeter Lienhart (Stadtrat Bülach) zum Anlass, die Organisation der PZU grundsätzlich zu überdenken. Man stiess auf eine zentrale neue Idee: Künftig soll die Planungsarbeit als Kernaufgabe nicht mehr bei der Delegiertenversammlung liegen, sondern bei eigens für spezifische Themen anberaumten Workshops. «Es geht uns darum, das rein Statuarische vom Inhaltlich-Planerischen zu trennen», sagt Lienhart.

Die Idee: Während sich interessierte Delegierte aus den Gemeinden via Partizipation in den thematischen Workshops wie vorher aktiv an der Planungsarbeit beteiligen können, lassen sich problemlos auch Fachpersonen einbinden, die nicht als Delegierte für eine Gemeinde agieren. «Die Workshops dienen der Stärkung der Zusammenarbeit und dem fachlichen Austausch in der Region» heisst es dazu in der Weisung.

Ein weiterer Punkt: Kein Gemeindedelegierter muss von Amtes wegen am Planungstisch sitzen. Die Delegiertenversammlung, die auf Verlangen weiterhin einberufen werden kann, in der Regel aber nur noch einmal pro Jahr stattfinden soll, beschäftigt sich mit besagtem Statuarischem, also konkret mit Wahlen, Budget und Rechnung. In der Konsequenz der Idee wird in der Statutenrevision auch vorgeschlagen, die Zahl der Delegierten zu reduzieren – auf noch einen Vertretrer pro Gemeinde, total also auf 30.

Einstimmigkeit ist nötig

Abgesehen von der Anpassung der Organisation sieht die Revision noch eine Reihe weiterer Änderungen vor, darunter auch die Einführung des eigenen Haushalts. Ob die neuen Statuten per 2019 in Kraft treten, entscheiden die Stimmberechtigten der 30 Verbandsgemeinden an der Urne; die Abstimmung findet am 10. Juni statt; die DV vom 22. März hat der Vorlage zugestimmt und beantragt den Gemeinden ein Ja.

Auch wenn die Vorlage nicht als umstritten gelten kann, reine Formsache ist die Angelegenheit nicht: Immerhin müssen alle 30 Gemeinden die Vorlage an der Urne annehmen, damit die Revision umgesetzt werden kann. Lehnt auch nur ein Dorf ab, ist die Vorlage gescheitert. Und die Vernehmlassung des Revisionsentwurfs hatte gezeigt, dass einzelne Gemeinden durchaus Einwendungen hatten. So musste der Vorstand etwa seinen Vorschlag, die Finanzkompetenz der Delegiertenversammlung von einer Million auf neu 500 000 Franken zu senken, wieder streichen.

Die meisten Anliegen wurden indessen nicht berücksichtigt. So hatten etwa Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt zusammen gefordert, dass die Stadt Bülach künftig nicht mehr automatisch Anspruch auf einen Sitz im Vorstand haben soll. Der Vorstand lehnte die Streichung mit der Begründung ab, das Anliegen sei «nur von drei Gemeinden vorgebracht» worden.

Statutenrevision: Die Abstimmung findet in allen 30 Verbandsgemeinden am Sonntag, 10. Juni statt.