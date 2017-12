Noch mehr Schranken für Glattalbahn

Die Glattalbahn wird mit sieben zusätzlichen Schranken gesichert – fünf davon sind auf Dübendorfer Stadtgebiet geplant. Zwei sollen in Wallisellen errichtet werden, eine davon an der Kreuzung Neugut-/Seidenstrasse, bei der Überbauung Zwicky Süd. An dieser Stelle verunfallte Anfang Juli ein zwölfjähriges Mädchen tödlich. Die Schülerin war auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad auf das Trassee der Glattalbahn geraten und von einem Cobra-Tram der Linie 12 erfasst worden. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle.

Matthias Keller, Direktor der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG), zeigte sich in den Medien geschockt über den tragischen Unfall. Unmittelbar danach entschieden die VBG, auf dembetreffenden Streckenabschnitt nur noch mit 36 statt mit 48 Kilometern pro Stunde zu fahren. Eine Schrankenanlage im Bereich der Haltestelle Neugut war dagegen noch kein Thema. An fünf anderen Stellen waren solche Barrieren bereits seit 2014 in Planung. Drei sind mittlerweile in Betrieb, zwei in Glattbrugg und eine in Wallisellen.

Schwerpunkt Dübendorf

Nun sollen in Wallisellen nebst der Kreuzung Neugut-/Seidenstrasse auch der Fussgängerübergang Melchrüti sicherer gemacht werden. In Dübendorf planen die VBG, drei Kreuzungen, einen Velowegübergang und den Fussgänger- und Veloübergang im Bereich Sonnental mit Barrieren auszurüsten. Die VBG wolle damit ihr Ziel, die Zahl der Unfälle langfristig deutlich zu senken, mit Nachdruck verfolgen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Seit der Inbetriebnahme der Glattalbahn 2010 erfasste die Kantonspolizei rund 70 Unfälle, mehrere davon endeten tödlich. Meist stellte sich heraus, dass die beteiligten Personen mit der Strecke vertraut waren und dass praktisch alle Unfälle auf eine Missachtung der Signale oder Verkehrsregeln beim Queren der Schienen zurückzuführen waren.

Entlang der Linie 12, die den Zürcher Bahnhof Stettbach mit dem Flughafen verbindet, haben die VBG schon zahlreiche Sicherheitsmassnahmen eingeführt. So wurden Trassee-Abschnitte eingefärbt und Warnhinweise angebracht. Diese Massnahmen zeigten nicht die erhoffte Wirkung. Nun erhoffen sich die VBG mehr Sicherheit durch die Barrieren.

Realisierung braucht Zeit

Solche Schrankenanlagen können jedoch nicht sofort realisiert werden. Erfahrungsgemäss dauert es rund zwei bis drei Jahre, bis die Barrieren gebaut sind – sofern keine Einsprachen dagegen erhoben werden und sofern keine verkehrstechnisch unüberwindbaren Probleme auftauchen. Dies war bei beispielsweise bei der ­Dübendorfer Kreuzung Neugut-/Ringstrasse der Fall.

Dort können aufgrund der komplexen Verkehrssituation keine Schranken gebaut werden, und die Bahn wird deshalb weiterhin mit maximal 36 Stundenkilometern verkehren. Der Bau der neuen Schranken wird Kosten zwischen vier und fünf Millionen Franken verursachen, welche der Zürcher Verkehrsverbund und die VBG bezahlen. (mcp)