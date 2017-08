O-Bike stoppt Vorstoss im Unterland

Per Handy-App nach dem nächsten knallgelben Mietvelo suchen, dieses elektronisch aufschliessen, damit von A nach B radeln – und das Ganze «stationless», also ohne dass der Nutzer den Drahtesel nach Gebrauch wieder an den vordefinierten Standort ­retournieren müsste. Das ist das Prinzip der gelben O-Bikes, wie sie derzeit in einigen Schweizer Städten gehäuft auftauchen; ­allein in der Stadt Zürich stehen den Nutzern derzeit 900 Fahrzeuge zur Verfügung.

Denn damit dieses Konzept von «schnell mal das nächste Velo schnappen» überhaupt funktioniert, braucht es eine nicht zu unterschätzende Mindestanzahl – und je mehr davon in Umlauf gebracht werden, desto mehr davon belegen am Bahnhof, vor den Läden oder in den Überbauungen Fahrradparkplätze.

Von Zürich aus drängte die ­gelbe Velowelle in den letzten Wochen mehr und mehr in die Agglomeration. Und so verzeichnet die O-Bike-App Stand heute auch im Unterland (vorwiegend in den Glow-Gemeinden) schon eine beachtliche Zahl von Velos (siehe Kasten).

Bis Freitag sind alle Velos weg

Doch gestern wurde klar: Wer sich im Unterland um eine Probefahrt auf den asiatischen Eingängern interessiert, der muss sich beeilen. Denn ab dem Wochen­ende ist das Abenteuer O-Bike für die Unterländer bereits wieder Geschichte. Der Grund: Die Velos in den Gemeinden sind gemäss der Unternehmung O-Bike ein Irrtum. Es handle sich um einen Abstimmungsfehler zwischenO-Bike und Lokalpartnern, sagt eine Mediensprecherin.

Mit der Stadt Zürich bestehe eine mündliche Vereinbarung, wonach die Bikes dort abgestellt werden dürfen – sie sollen aber nicht mehr als 10 Prozent der Stellplätze an Veloständern belegen. AlleO-Bikes, die sich ausserhalb der Stadtgrenze befinden, sollen spätestens am Freitag eingesammelt werden. Falls danach jemand mit einem O-Bike in eine der um­liegenden Gemeinden fährt und das Fahrrad dort abstellt, würden nötigenfalls Lokalpartner die Fahrzeuge einsammeln.

Kein Grund mehr zur Panik

Dieser Entscheid dürfte zumindest in Uster mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen werden. Denn dort hatte die «Stations­losigkeit» dazu geführt, dass ­Nutzer die Bikes im Irgendwo und Nirgendwo des öffentlichen Raums deponierten: am Gehweg, an der Hauswand, in der Passerelle. Erst gestern hat die Stadt dann entschieden, die Leihvelos ein­zusammeln und zu beschlagnahmen, bis man einige Fragen aus Singapur beantwortet bekommen hätte.

Im Unterland hätte man sich bislang nicht zu derlei Massnahmen veranlasst gesehen – auch weil eine wesentlich geringere Zahl an Velos überhaupt aufgestellt worden war. «Grundsätzlich ist das ja eine gute Idee – solange man sich an gewisse Regeln hält», sagte der Sport- und Sicherheitsvorsteher Jürg Hintermeister. Auch in Wallisellen, wo vor allem zwischen Richti-Areal und Glattzentrum O-Bikes zu finden sind, sieht man gemäss dem stellvertretenden Gemeindeschreiber Marcel Amhof «aktuell keinen Handlungsbedarf». Gegen «zwei, drei» Velos beim Glattzentrum hätte man wohl auch nichts einzuwenden gehabt.

Nunmehr aber ist diese Debatte ohnehin müssig – und jedwede Horrorszenarien von gelben Velos in der Glatt oder auf Privatgrundstücken sowie allfällige Ängste von Unterländer Bikern, sie könnten dereinst am Bahnhof Bülach keinen Veloparkplatz mehr für sich ergattern, sind ab Samstagmorgen auf jeden Fall unbegründet. (Zürcher Unterländer)