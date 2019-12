Parlament spricht Geld für das Stadtblatt, aber eng wird es trotzdem

Je 50000 Franken während vier Jahren für das Bülacher Stadtblatt. Mit diesem Vorschlag des Stadtrats musste sich am Montag der Bülacher Gemeinderat befassen. Zwei Vorhaben zur Schaffung eines Stadtblatts waren in der Vergangenheit vom Rat abgelehnt worden – allerdings hätten diese auch mehr gekostet.

Nach einer längeren Diskussion stimmte der Rat diesmal über vier Anträge ab, wobei es den meisten Anwesenden wohl nicht ganz leicht fiel, die Übersicht zu behalten. Am Ende setzte sich der Antrag der Kommission für Bevölkerung und Sicherheit durch: Der Beitrag ans Stadtblatt wird für vier Jahre gesprochen, aber, ausgehend von 50000 Franken, jährlich um 5000 Franken gekürzt.

12 Gemeinderäte sagten dazu Ja, acht Nein, vier enthielten sich der Stimme und drei waren in den Ausstand getreten. Nämlich Frédéric Clerc (FDP), Peter Frischknecht (EVP) und Laura Hartmann (SVP). Sie sind als Kolumnisten für das Stadtblatt aktiv. Ratspräsidentin Claudia Forni (Grüne) wies zwar darauf hin, dass es für die drei Ratsmitglieder laut Bezirksrat nicht nötig sei, in den Ausstand zu treten. Sie taten dies aber freiwillig.

50000 Franken – oder Null?

Andi Nievergelt, der Verleger des Stadtblattes, war sich nach dieser Abstimmung noch nicht ganz im Klaren darüber, was das für ihn bedeutet. «Ich bin glücklich, dass nicht die Version der SVP/EDU-Fraktion gewonnen hat.» Diese hätte eine jährliche Kürzung des Beitrags um 10000 Franken vorgesehen – ausserdem hätte das Stadtblatt ab 2021 wieder wöchentlich erscheinen müssen statt wie jetzt alle 14 Tage. Die FDP hatte ebenfalls eine jährliche Kürzung der Beiträge um 10000 Franken vorgeschlagen, allerdings für ein weiterhin alle zwei Wochen erscheinendes Stadtblatt.

Am schlechtesten wäre für das Stadtblatt der Vorschlag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) gewesen, den stadträtlichen Antrag abzulehnen. Dadurch wäre gar kein Geld geflossen. Seitens RPK wurde nämlich befürchtet, dass die Subventionen durch die Stadt Bülach zum Dauerzustand werden könnten. Man sehe zwar die Notwendigkeit, die Bevölkerung zu informieren. Allerdings werde dies heute über die Homepage und die bestehenden Medien genügend getan.

Finanzielle Zweifel

In der Diskussion des Gemeinderats hatte Nievergelt zwar Lob und Anerkennung ernten können, etwa von Britta Müller-Ganz (FDP). Sie vertrat die Mehrheit der Kommission für Bevölkerung und Sicherheit: «Wir begrüssen die private Initiative.» Werner Oetiker (SP) sieht in der kostenfreien Verteilung in alle Bülacher Haushalte auch einen integrativen Faktor. Dominic Kleiber (CVP) fügte an: «Fakt ist: Es ist in der vorliegenden Form nicht kostendeckend. Aber andere Gemeinden geben für ihr Dorfblättli viel mehr aus.»

Insgesamt gab es indes ein grosses «Aber»: Die Finanzierung. «Das Stadtblatt kommt 20 Jahre zu spät; die meisten Medien stellen auf Online um», sagte Markus Surber (FDP). Er zweifle den vorliegenden Businessplan an. Es sei unwahrscheinlich, dass das Stadtblatt selbsttragend werde. Besonders drastischste Worte in Bezug auf die Mit-Finanzierung durch die Stadt wählte Nadja Naegeli (SP): «Mit dieser Unterstützung wird Geld zum Fenster hinausgeworfen.»

Daniel Wülser (parteilos) sah das als Vertreter der Minderheit der Kommission für Bevölkerung und Sicherheit weniger eng. Den Kürzungsantrag seiner Kommission bezeichnete er als «kleinkariert und bünzlihaftes Getue». Der Staat habe auch eine Bring- und nicht nur eine Hol-Informationspflicht. Der Antrag mir Kürzung setzte sich dann aber doch durch.

Herausgeber Andi Nievergelt sagte im Anschluss, er müsse sich nun überlegen, wie es weitergehe. Denn fest steht: Auch mit dem gesprochenen Beitrag wird es für sein Blatt knapp. «Ich muss mich nun fragen: Ist es machbar?» Wenn die Frage beantwortet sei, werde er den Entscheid fällen, ob er weitermachen wolle.