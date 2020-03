Pizza bestellen hilft gegen den Corona-Koller

Harte Zeiten sind angebrochen für Feinschmecker. Landesweit sind alle Restaurants geschlossen. Bleibt nur noch, sich das Essen nachhause liefern zu lassen. Doch auch hier ist die Auswahl eingeschränkt, wie das Scrollen durch die App von Eat.ch zeigt. Viele Restaurants in der Region sind unter «geschlossen» aufgeführt. Sie haben sich entschieden, neben dem Restaurantbetrieb auch den Lieferdienst einzustellen.

Immerhin: Wenn es um Pizza geht, ist die Auswahl noch einigermassen vorhanden. Wir entscheiden uns für das Restaurant L’Unico des Luxushotels Kameha Grand im Opfiker Glattpark. Im Angebot ist eine kleine Auswahl an Pizzas, Pastas und Risottos. Wir bestellen über die App eine Vorspeise, drei Pizzas und einen Dessert. Am Ende kostet unser Warenkorb inklusive Lieferung 107 Franken.

Als Lieferzeitpunkt wählen wir den frühst möglichen um 18.35 Uhr. Befürchtungen, dass es aufgrund der aktuellen Situation zu einer Verspätung kommen könnte, bewahrheiten sich nicht. Pünktlich klingelt es an der Türe. Wir nehmen unsere Bestellung in Empfang und stellen erfreut fest: Sie ist vollständig.

Die Vorspeise war geschmacklich gut, sah aber nicht sehr schön aus. Bild: fab

Wir öffnen die Vorspeise und sind erst einmal etwas enttäuscht. Lieblos wurden die Antipasti in den Alubehälter geworfen. Ausserdem fehlen die angepriesenen Grissini. Das eingelegte Gemüse schmeckt dann aber vorzüglich und auch der Rohschinken ist von hoher Qualität. Lediglich mit den grossen Parmesanstücken können wir nicht viel anfangen.

Aber wir wollten ja sowieso Pizza essen. Und diese lassen nicht viel zu wünschen übrig. Am beliebtesten am Familientisch ist die Pizza Parma. Sie ist mit reichlich Rohschinken bestückt. Ausserdem liegen Cherrytomaten darauf. Was uns besonders gefällt: Mit Rucola wurde sparsam umgegangen. Mit einem Berg von Grünzeug auf der Pizza, wie man es sonst so antrifft, können wir nicht viel anfangen.

Die Pizza Parma schmeckte uns am besten. Bild: fab

Ein Wagnis war die Pizza Rustica mit Spiegelei, Speck und Zwiebeln. Aber wir wurden positiv überrascht. Der Speck wurde extra in der Bratpfanne angebraten und auch das Ei wurde nicht einfach roh auf die Pizza gegeben. Uns schmeckt die «Frühstückspizza».

Die Pizza Rustica war ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt. Bild: fab

Der Klassiker, die Pizza Salami, überzeugt uns ebenfalls. Die verwendete Wurst ist von hoher Qualität und es ist reichlich davon vorhanden. Unser Kleiner isst uns fast die halbe Pizza weg. Leider waren alle Pizzas beim Eintreffen nur noch lauwarm, was dem Geschmack etwas schadete. Ausserdem könnte der Teig noch etwas knuspriger sein. Dafür sind alle Zutaten von hoher Qualität und äusserst frisch.

Mit dem Klassiker kann man nicht viel falsch machen. Bild: fab

Das Highlight der Bestellung war die Nachspeise. Auch hier griffen wir zum Klassiker, dem Tiramisù (etwas anderes gab es auch gar nicht). Dieses war eines der besten, dass wir je von einem Lieferservice bekommen haben: frisch, luftig und geschmacklich einwandfrei.

Das Tiramisù war eines der besten, das wir je geliefert bekamen. Bild: fab

Insgesamt sind wir zufrieden. Wir würden wieder beim L’Unico bestellen, auch wenn die Preise eher etwas hoch angesetzt sind.

In der Serie «Besser essen» testen Redaktorinnen und Redaktoren ausgewählte Unterländer Restaurants. Dieses mal wurde der Lieferservice von L'Unico in Opfikon getestet.