Regionalkonferenz Nördlich Lägern will Arbeit einstellen

Die Regionalkonferenz hat dies an ihrer Vollversammlung vom Donnerstag in Stadel beschlossen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die 70 Teilnehmenden hätten die definitive Stellungnahme zur Etappe 2 mit dem entsprechenden Zusatz einstimmig verabschiedet.

Mit den Ergebnissen der Nagra-Untersuchungen wird im Jahr 2021 gerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt werde die Regionalkonferenz ihre Arbeit im Rahmen ihrer Vereinbarung mit dem Bundesamt für Energie (BFE) in jedem Fall «engagiert weiterführen», heisst es in der Mitteilung.

Die Regionalkonferenz wird ihre Zusammensetzung in der Etappe 3 ändern: Neu werden auch Planungsträger Einsitz nehmen. Behördenmitglieder werden jedoch auch in Zukunft keine Mehrheit haben. (mcp/sda)