Reisen in weihnachtlichen Bussen

Wer dieser Tage mit Bussen der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) unterwegs ist, könnte mit ein bisschen Glück in einem der zwei weihnachtlich geschmückten Fahrezeuge sitzen. Auf der Facebook-Seite der VBG durften die User aus drei verschiedenen Sujets auswählen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Kundschaft am 6. Dezember in Regensdorf. Dann soll gemäss blick.ch ein Samichlaus hinter dem Steuer sitzen. «Wir möchten damit ein bisschen Wärme in die kalte Jahreszeit bringen», wird Katrin Piazza, VBG-Sprecherin, zitiert. (mcp)