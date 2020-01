Rorbaser Raser blitzt ab

ObergerichtDer Sportwagenlenker kannte die Strecke und wusste um die gefährliche Verzweigung. Dennoch fuhr er gemäss Gutachten mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Dieses zog sein Anwalt jedoch in Zweifel.

Daniela Schenker

Hätte die damals 64-jährige Frau beim Abbiegen zügiger beschleunigt, sie hätte es vermutlich mit dem Leben bezahlt. Dann wäre der entgegenkommende Sportwagen voll in die Seite ihres VW Golf geprallt. So erwischte es ihr Auto nur im vorderen Bereich, und sie kam mit einer Verbrennung an der Hand davon.

Wie ein Gutachten später festhielt, war der Lenker des getunten Sportwagens statt mit den erlaubten 80 teils mit gegen 150 Kilometern pro Stunde auf der Bülacherstrasse von Rorbas nach Bülach unterwegs. Es ist eine Strecke, die er gut kennt und um deren Tücken er wissen musste. Bei der Kollision dürfte seine Geschwindigkeit 105 Stundenkilometer betragen haben.

«Laut tönt schneller»

Der Fahrer des über 120000 Franken teuren Sportwagens hatte sich am Donnerstag vor dem Zürcher Obergericht zu verantworten. Wie schon vor dem Bezirksgericht Bülach stritt der heute 42-Jährige vehement ab, am 3. Oktober 2015 massiv zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Er sprach von «maximal 80 bis 100 km/h».

Die Fahrerin des Golf trage die Schuld. Sie habe ihn nicht wahrgenommen, weil sie nicht in seine Richtung geschaut habe. Hätte die Frau noch gebremst, wäre er an ihr vorbeigekommen: «Aber die Reaktion lässt bei 60-Jährigen wohl nach.» Er habe ihr ausweichen wollen. Deshalb sei er auch nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas. Dass zwei Zeugen angaben, der Mann sei mit seinem getunten Nissan GT-R «megaschnell» respektive «sicher schneller als 100» gefahren, konterte er mit: «Das kann man nicht einschätzen. Mein Auto ist laut, und das tönt halt, als ob es schneller wäre.»

«Zweifel am Gutachten»

Der Anwalt des fünffachen Vaters forderte einen Freispruch. Er übte massive Kritik an den Expertengutachten, welche zur Feststellung der Geschwindigkeit des Sportwagens erstellt worden waren. Die dafür verwendeten Daten seien gar nicht vom Unfallzeitpunkt. Denn beim Tunen des Autos sei neben dem Originalsteuergerät ein weiteres eingebaut worden. Es seien aber die Daten aus dem Originalgerät ausgelesen worden. Jene des neuen Geräts, welches verlässliche Daten geliefert hätte, seien mutwillig gelöscht worden.

«Es wurde aufs Geratewohl ausgelesen und interpretiert», kritisierte er. «Es gibt keine brauchbaren Daten. So kann kein Schuldspruch erfolgen.» Ausserdem habe das Bezirksgericht Bülach seinen Mandanten aufgrund seiner kosovarischen Nationalität und seines unnötig stark motorisierten Fahrzeugs in eine Schublade gesteckt. Das könne das Obergericht nun korrigieren.

Staatsanwalt Jürg Boll, der seit fast 20 Jahren für die Zürcher Staatsanwaltschaft in Raserfällen ermittelt, forderte eine Bestätigung des Bülacher Urteils. Das erste Auslesen der Daten sei durch speziell ausgebildete Beamte der Kantonspolizei erfolgt. Beim Verfasser der beiden Gutachten handle es sich um einen ausgewiesenen Experten. Dessen beide Gutachten seien schlüssig. «Wir haben in diesen Fall mehr als im Durchschnitt investiert.» Falls das Gericht jedoch weitere Abklärungen für erforderlich halte, seien diese einzuleiten.

Tote in Kauf genommen

Das Gericht verzichtete darauf. Es verurteilte den Sportwagenfahrer wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren und bestätigte damit das Bülacher Urteil vollumfänglich.

«Die Staatsangehörigkeit des Beschuldigten spielt keine Rolle», hielt der Vorsitzende fest. Vielmehr sei das Gutachten entscheidend, und an diesem bestünden keine Zweifel. Der Angeklagte müsse demnach drei Sekunden vor der Kollision mit mindestens 135 km/h unterwegs gewesen sein. Er habe damit das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen. «Sein Verhalten muss als rücksichtslos bezeichnet werden.»