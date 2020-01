Roseway boten Theatersport vom Feinsten

Das Klotener Improtheater Roseway sorgte am Samstagabend im Teatro dalla Piazza für Lachtränen. Grund hierfür war der gezeigte Theatersport, also der Spielwettkampf zwischen zwei Schauspielpaaren, bei dem die Zuschauer die Richter waren. Und die Ideenlieferer.

Als um 20 Uhr die Besucher Platz nahmen, wischte ein Mann mit einem Besen die Bühne. Es müsse sauber sein, denn die Schauspieler würden an diesem Abend viel auf dem Boden kriechen. Das Publikum sei auch in der Pflicht, den eitlen Moderator mit tosendem Applaus zu begrüssen und bei Laune zu halten.

Als kurz darauf der Moderator auftauchte, war es dieselbe Person: Andi Aebi. Dieser rief sogleich vier Schauspieler auf die Bühne, die während der nächsten zwei Stunden ein hervorragendes Improvisationstheater abliefern sollten, bei dem das Publikum bis zum Schluss durchlachte: Karin Bachmann, Andrea Wullschleger, Martin Bieber und Jean-Luc Kühnis stellten sich dem Publikum unter ihren Vornamen vor. Musikalisch untermalt wurden ihre Aufritte von Dani Wirth am Keyboard.

Improvisieren mit Roseway: schnell, spontan, skurril. Bild: Urs Weisskopf

Das Publikum hatte laut Andi vier Aufgaben: Ideen liefern für die thematischen Umrisse des Schauspiels, das Abzählen, Klatschen und Abstimmen.

Mit dem Auf-dem-Boden-Herumkriechen behielt Putzmann Andi recht, die Schauspieler zeigten vollsten Körpereinsatz.

Vielfältige Spielformen prägen das Genre

Andrea und Jean-Luc traten gegen Karin und Martin an. Es gab eine Hühnergeschichte mit der Vertonung der Zuschauer, ein Spiel namens «Dutch Square», bei dem die vier im sich drehenden Viereck standen und in verschiedensten Konstellationen Kurzgeschichten in mehreren Kapiteln spielen mussten. Das Publikum wählte hierfür die Stichworte Hass und Liebe, Glücklichsein, Millionärsmilieu und Ferienflieger.

«Das sind wirkliche Künstler, sie gehen auf das ein, was kommt, und haben keine Scham.»Erika Bruhin,

Kulturkommission Dielsdorf

Bei einer durch Andrea moderierten Nachrichtensendung musste Jean-Luc eine simultane Gebärdenübersetzung liefern, die Themen waren Roger Federer und Klimawandel, Krankenkassen und Skifahren. Karin sprach Arabisch und Marin übersetzte in Lyrik. Sodann gab es genrespezifische Versionen des elften Gebotes «Du sollst nicht gamen» in Horror und Western und einen World-Song-Contest mit Kannibalen aus Papua-Neuguinea sowie Schlager aus Liechtenstein.

In «Speedy» musste eine Ein-Minuten-Szene schrittweise auf 3,75 Sekunden hinuntergekürzt werden und zum Schluss gab es ein «Replay» aus allen Themen mit beiden Gruppen. Team Andrea und Jean-Luc gewann.

Bewundernde Voten aus dem Publikum

«Genial» was das Wort, das anschliessend beim Ausklingen an der Bar am häufigsten fiel. «Es hat mich fast umgehauen», sagte Mirca Dalla Piazza Popp. «Ich kenne diese Spiele und weiss um die Schwierigkeit, die dahintersteckt, und die Spontanität, die man haben muss.» Erika Bruhin von der Kulturkommission Dielsdorf fand es genial: «Das sind wirkliche Künstler, sie gehen auf das ein, was kommt, und haben keine Scham, beispielsweise ihre Mimik so zu verändern. Ich bewundere das sehr.»