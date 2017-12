Schneechaos auf Unterländer Strassen

Auf der Schaffhauserstrasse in Eglisau sind im Schneetreiben von Montagmorgen zwei Lieferwagen ineinander geprallt. Verletzt wurde niemand, es kam nur zu Blechschäden an beiden Fahrzeugen. Die Strasse zwischen Eglisau und Rafz wurde gesperrt. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich wurden die beschädigten Fahrzeuge kurz nach 9 Uhr abgeschleppt und die Strasse dem Verkehr übergeben.

Auch auf der Hauptstrasse zwischen Lufingen und Kloten ging kaum mehr etwas - die Autofahrer standen am Montagmorgen lange im Stau. Ein Unfall wurde auf diesem Streckenabschnitt nicht gemeldet, aber die Kombination von schneebedeckter Strasse und grossem Verkehrsaufkommen brachte den Verkehr fast zum Erliegen.

Sattelschlepper blockierten Strasse

Auch Probleme gab es kurz nach 9 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Adlikon und Dielsdorf. Zwei Sattelschlepper schafften den «Aufstieg» in Richtung Dielsdorf nicht. Die Polizei musste den Verkehr an den blockierten Lastwagen vorbei lenken, was zu Staus in beiden Richtungen geführt hat.

Verantwortlich für die Wetterlage ist eine Warmfront, die am Morgen die Schweiz erreichte. Weil in den Niederungen aber noch schwere, kalte Luft lag, schneite es bis in tiefe Lagen. Am Nachmittag gehen laut den Meteorologen im Mittelland nur noch einzelne Schauer nieder. Weil es auch wieder milder wird, fällt in tiefen Lagen dann Regen oder Schneeregen.

Viele Unfälle in Kantonen Aargau und Bern

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen am Montagmorgen rund 20 Unfallmeldungen ein. In den meisten Fällen kamen die Verkehrsteilnehmer bei schneebedeckten Strassen von der Fahrbahn ab und verursachten Selbstunfälle. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Im Kanton Bern ereigneten sich am Montagmorgen über 30 Unfälle. In den allermeisten Fällen gingen diese glimpflich aus und es blieb beim Blechschaden. Einzig in Bätterkinden forderte ein Unfall zwei Leichtverletzte, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Zu Unfällen kam es im ganzen Kantonsgebiet, vom Berner Jura bis ins Berner Oberland.

Der Schnee führte zeitweise auch zu gewissen Behinderungen im öffentlichen Verkehr. In der Stadt Bern etwa verkehrten zwar Trams und Busse, allerdings nicht mehr nach Fahrplan.

(Zürcher Unterländer)