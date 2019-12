Seit über 40 Jahren nimmt er uns mit durch die Schweiz

Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit: Das mache einen guten Lokführer aus, sagt Urs Brüllmann, als er in Schaffhausen in die Lok der S9 einsteigt. Es handelt sich um eine RE 450, eine vierachsige Lok, die für die erste Generation von Doppelstock-Pendelzügen der Zürcher S-Bahn konstruiert worden ist. Die S9 verkehrt zwischen Schaffhausen und Uster und bedient damit auch alle Stationen von Rafz bis Glattbrugg.

Seit 41 Jahren sitzt Brüllmann hinter dem Zugsteuer – am 25.März 2020 tritt er seine letzte Fahrt an, bevor er als Lokführer in Pension geht. «Ich liebe die Aussicht, die Landschaft, die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge», schwärmt er von seinem Beruf. Einmal sei er mit einem 1600-Tonnen-Güterzug von Schaffhausen nach Arth-Goldau gefahren – alles im Nebel –, und als er beim Felssturz in Goldau vorbeikam, öffnete sich die Nebelwand «wie ein Messerschnitt». Brüllmann fand sich imVollmondlicht wieder. Der Rheinfall sei aber auch immer wieder ein Spektakel, und gar unvergesslich sei die Seelinie zwischen Schaffhausen und Rorschach.

Lokführer sind digital

Nur etwas einsam könne der Beruf schon sein. «Ich sitze mehrheitlich allein hier, obwohl ich ein geselliger Mensch bin. Dafür nutze ich dann die Zeit zuHause oder mit Kollegen in der Kantine.»

Nach 41 Jahren weiss der Schaffhauser, wie sich der Beruf verändert hat. Die Digitalisierung hat auch hier Einzug gehalten. «Früher liefen wir mit dem Lokführerkoffer herum, in denen alle Informationen zu den Haltestellen auf Papier gedruckt waren», erzählt Brüllmann. Heute verlässt er sich auf einen Bildschirm, der ihm rund um die Uhr Informationen zu Haltestellen, Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie der Höchstgeschwindigkeit anzeigt.

Winken als nette Geste

Auch das Sich-gegenseitig-Zuwinken der Lokomotivführer war früher notwendig für die Kommunikation, ist heute aber vielmehr eine nette Geste. «Früher haben wir uns so verständigt, dass auf der Strecke alles in Ordnung ist – heute erhalte ich diese Infos via Funk», so Brüllmann. Inzwischen verständigt er sich mitunter mit Sicherheitswärtern, wenn Bauarbeiten auf den Gleisen anstehen. «So weiss ich, dass alle das Gleis verlassen haben, wenn ich passiere.»