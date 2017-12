Sieben Barrieren für mehr Sicherheit

Glattalbahn Am Montag kam es in Wallisellen zu einemtragischen Unfall. Eine 12-jährige Schülerin wurde vom Tramerfasst und starb noch auf der Unfallstelle. Ein weiteres düsteresKapitel in der Geschichte der Glattalbahn. Direktor MatthiasKeller sagt, warum es in puncto Sicherheit so zäh vorwärtsgeht. Mehr...

06.07.2017