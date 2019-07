So gerne fahren die Unterländer Auto

Statistisch betrachtet ist der Durchschnittsschweizer jeden Tag während 90 Minuten irgendwo unterwegs. Das sind mehr als 6 Prozent des ganzen Tages. Die Hälfte davon wird unter dem Stichwort Freizeit subsumiert, eine gute Viertelstunde entfällt auf die Fortbewegung im Rahmen der Arbeit. Die restliche halbe Stunde zählt für Einkauf, Ausbildung oder andere Tätigkeiten.

Wer im Kanton Zürich lebt, setzt sich dabei weiterhin liebend gerne in ein motorisiertes Privatfahrzeug. Zu diesem Schluss kamen die Experten des Statistischen Amts, als sie den eidgenössischen «Mikrozensus Mobilität und Verkehr» mit den aktuellsten Zahlen (2015) jüngst einer Sonderauswertung aus kantonaler Sicht unterzogen.

Trotz der grossen Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs bewältigen Zürcher heute deutlich mehr als die Hälfte ihrer insgesamt zurückgelegten Kilometer mit dem Auto, total rund 56 Prozent. Damit sei dieser Auto-Anteil seit 2010 nahezu konstant geblieben, liess sich der Verfasser der Auswertung, Thomas Hofer, kürzlich zitieren.

Rekordhalter Furttal

Freilich gibt es dabei regionale Unterschiede. Die Zahlen zeigen beispielsweise ein relativ deutliches Stadt-Land-Gefälle: So legt die Bevölkerung der Stadt Zürich im Schnitt nur gut 40 Prozent ihrer Tagesdistanz (also knapp 12 Kilometer) mit dem Auto zurück, während im Rest des Kantons dieser Anteil bei über der Hälfte liegt, selbst in der Stadt Winterthur (53 Prozent oder gut 20 der total 39 Tageskilometer).

Das Furttal weist mit einem Auto-Anteil von rund 67 Prozent den höchsten Wert aller Zürcher Regionen aus. Die Glattaler Gemeinden erreichen mit 64 Prozent hinter dem Knonaueramt (65 Prozent) Rang drei – und liegen damit ungefähr auf der Höhe des Schweizerischen Durchschnitts.

Für das nördliche Unterland (also ohne die Furttaler und die Glattaler Gemeinden) liegt das Statistik-Kuchenstück des Autos bei 59 Prozent, also merklich hinter den beiden genannten Talschaften. Dabei ist festzuhalten, dass die Nord-Unterländer im Schnitt pro Tag eine grössere Gesamtdistanz zurücklegen, nämlich 43 Kilometer. Errechnet man davon die besagten 59 Prozent Auto-Anteil, so ergeben sich gut 25 Autokilometer.

Im Furttal hingegen liegt das Total an Unterwegssein-Kilometern bei nur 35; die 67 Prozent Auto ergeben in absoluten Zahlen deshalb weniger Kilometer als im übrigen Unterland, nämlich noch gut 23. Hier trifft das Furttal grob den schweizerischen Mittelwert, der bei knapp 37 Kilometern Tagesdistanz (und bei 24 Autokilometern) liegt. Generell, so führen die Kantonsstatistiker weiter aus, spiele auch das Einkommen eine Rolle. Zürcher mit einem monatlichen Haushaltseinkommen unter 4000 Franken nehmen nur für knapp 40 Prozent aller Kilometer, die sie zurücklegen den Wagen. Ist das Einkommen hingegen höher, so steigt der Marktanteil des Autos auf rund 60 Prozent.

Auto zu ÖV: 81 zu 19

Bei all diesen Werten sind jeweils alle Formen alltäglicher Fortbewegung berücksichtigt. Sprich: Auf die übrigen Tageskilometer verteilen sich der Langsamverkehr (zu Fuss, Velo, etc.) und auch die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf zeigt sich ein Agglo-Land-Gefälle aber auch in der direkten Gegenüberstellung von MIV (motorisierter Individualverker) und ÖV.

Betrachtet man die Anzahl an Personen-Wegen, die an einem durchschnittlichen Werktag auf der Strasse zurückgelegt werden, so werden im Glattal schon mal MIV-ÖV-Verhältnisse von zwei zu eins (Kloten) oder drei zu eins (Opfikon) erreicht. In vielen ländlichen Gemeinden hingegen liegt der MIV-Anteil bei über 90 Prozent.

Besonderes niedrige ÖV-Anteile weisen kleine Kommunen am Rande des Bezirks Dielsdorf aus, namentlich Weiach (3%), Bachs (4%) und Hüttikon (5%). Es sind bezeichnenderweise Dörfer ohne einen Bahnhof, auch wenn die Busverbindungen selbstverständlich auch für die ÖV-Quote zählen. Es folgen mit Glattfelden (6%) und Hüntwangen (6%), wo die nach den Gemeinden benannten Bahnhöfe relativ weit vom Dorfkern entfernt sind.

Im Gesamtschnitt der beiden Bezirke liegt das Verhältnis bei 85 Prozent MIV zu 19 Prozent ÖV. Das Nord-Unterland für sich genommen weist ein Verhältnis von 85 zu 15 Prozent aus, während das Furttal mit satten 90 zu 10, das Glattal hingegen mit nur 77 zu 23 angegeben ist.

Auto-pro-Kopf-Quote stabil

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Unterländer weiterhin aufs Auto setzen, ist die Anzahl angemeldeter Motorfahrzeuge. 1990 waren es in der ganzen Region 100000 Stück. Per Ende 2001 waren es knapp 130000. Damit ist die Zahl an Autos, Töffs und Lastwagen in diesen gut 10 Jahren markant stärker gewachsen (+28%) als die Bevölkerung (+14%). Entsprechend ist in dieser Zeit auch die Anzahl der Fahrzeuge pro Kopf deutlich angestiegen: Kamen im Jahr 1990 auf 1000 Unterländer 639 Motorfahrzeuge, waren es im Jahr 2001 schon deren 720.

Seither hat sich der Wert zwar stabilisiert und liegt per Ende 2018 bei 727. Das ist im innerkantonalen Vergleich aber relativ hoch. Der Bezirk Dielsdorf für sich genommen erreicht mit 789 Fahrzeugen auf 1000 Einwohner hinter Andelfingen (817) sogar Rang zwei, und auch der Bezirk Bülach liegt mit 690 Fahrzeugen noch über dem Kantonsdurchschnitt von 619 Fahrzeugen liegt.

Im kommunalen Vergleich zeigen sich auch hier die Unterschiede zwischen Stadt und Land. So weisen grosse Gemeinden wie Opfikon, Bülach oder Kloten Werte von weniger als 700 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner aus, während kleine Landgemeinden mit über 900 Fahrzeugen aufwarten. Bachs hat sogar, als eine von sieben Zürcher Gemeinden, mehr angemeldete Motorfahrzeuge als Einwohner.