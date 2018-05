So reisen die Nationalspieler

Am 11. Juni hebt die Schweizer Nationalmannschaft in Richtung Russland ab. An Bord der Swiss-Maschine sind Spieler und Staff – eine Delegation von rund 60 Personen – sowie Journalisten und Fans. Die Fussballer geniessen dabei einen etwas grösseren Komfort. «Die Spieler fliegen Business. Sie haben zwar keine Liegemöglichkeiten. Aber ihnen stehen immer zu zweit drei Sitze zur Verfügung», sagt Marco von Ah, Mediensprecher des Schweizer Fussballverbands.

In Russland angekommen, wird die Mannschaft ihr Trainingscamp in Samara beziehen. Von dort aus werden die Spieler dann an die jeweiligen Spielorte (Kaliningrad, Rostow am Don und Nischni Nowgorod) reisen. Dabei fliegt die Nati aber nicht wie an der EM 2016 in Frankreich mit der Swiss, sondern mit Aeroflot. Der Grund: Die russische Flug­gesellschaft arbeitet während der WM mit der Fifa zusammen.

Noch kein Empfangwie im Eishockey geplant

Die Erinnerungen an den Tri­umph der Eishockey-Nationalmannschaft sind noch frisch. «Vladimir Petkovic ist begeistert von den Leistungen der Hockey-Nati und will mit seinem Team in Russland für ebenso viel Furore sorgen», sagt von Ah. Man sei sich aber bewusst, dass bei den Fussball-Weltmeisterschaften deutlich mehr Teams mitspielen als beim Eishockey.

Wird also in Kloten bald der nächste Team-Empfang gefeiert? «Wir haben uns diese Gedanken natürlich auch schon gemacht. Aber zurzeit äussern wir uns noch nicht dazu.» Zuerst zähle jetzt, die Voraussetzungen für einen Fan-Empfang zu schaffen. Klar ist: Nach dem Turnier wird die Mannschaft geschlossen nach Kloten zurückfliegen.

Vonseiten des Schweizer Fussballverbands sind keine Ziele vorgegeben. «Die Nationalmannschaft nimmt Spiel für Spiel.» Dies habe man unter der Leitung von Trainer Vladimir Petkovic immer so gehandhabt. «Es gibt keinen Grund, dies nach der erfolg­reichen Qualifikation zu ändern.»